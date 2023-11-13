4 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители Подмосковья могут привиться в поликлиниках и мобильных комплексах бесплатно.
Стоит отметить, что для вакцинации в мобильных комплексах при себе у пациента должны быть паспорт и полис ОМС. Перед тем как сделать прививку, сотрудник проведет осмотр на наличие симптомов заболевания и отсутствия противопоказаний к вакцинации.
Кроме этого, в поликлинике можно предварительно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг и по телефону 122.
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«С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 млн человек», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Кроме этого, в поликлинике можно предварительно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг и по телефону 122.
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Мира Полтева