400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске

Нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук рассказал, что есть продукты, которые содержат особый тип клетчатки, подавляющие аппетит и работающие как инъекции для лечения диабета, используемые многими для похудения. Об этих продуктах он рассказал в эфире NPR.