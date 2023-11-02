400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
С начало осени в Волоколамске прошли вакцинацию от гриппа более четырёх тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
С 1 сентября в Волоколамской детской поликлинике проводится вакцинация отечественными препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
Стоит отметить, что перед вакцинацией от гриппа и других заболеваний необходимо проконсультироваться с педиатром и получит от него направление.
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«Количество желающих пройти вакцинацию от гриппа растёт. Это значит, что родители стали более осознанно подходить к здоровью своих детей», — подчеркнула и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.
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Мира Полтева