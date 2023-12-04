4,6 миллиона подмосковных жителей сделали прививку от гриппа

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Свыше 4,6 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье завершилась кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой бесплатно сделать прививку от гриппа могли все желающие.
Стоит отметить, что прививочная кампания проводилась с сентября по декабрь. Кроме этого, в этом году вакцинироваться от гриппа жители могли в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
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«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 млн жителей региона, в том числе свыше 1 млн детей. План по вакцинации выполнен на 100%», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева