69-летняя Любовь Успенская рассказала свои секреты моложавой внешности

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская артистка Любовь Успенская в беседе с «Газетой.ru» рассказала о своих секретах красоты.
Как заявляет 69-летняя певица, свой день она начинает с двух стаканов воды. Она также рассказала, что занимается йогой и много гуляет. По мнению Успенской, главными правилами сохранения красоты является полный отказ от алкогольных напитков и здоровое питание.
Успенская также рассказала, что иногда пользуется услугами косметолога и делает «инъекции красоты».
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Успенская также рассказала, что иногда пользуется услугами косметолога и делает «инъекции красоты».
«Уколы красоты еще никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — поделилась певица .Ранее врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак