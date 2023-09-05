7 тыс российских и зарубежных медиков собрались на Съезд детских врачей в Подмосковье

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«Работа детских врачей требует огромной отдачи, внимания и профессионализма. На их плечах лежит ответственность за наше здоровое будущее. В Подмосковье свыше 2,5 тыс врачей оказывают медицинскую помощь маленьким жителям. Такие мероприятия позволяют обмениваться лучшими медицинскими практиками», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Съезд продлится четыре дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине - более 200 экспертов из России, Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других стран.
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