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7 тыс российских и зарубежных медиков собрались на Съезд детских врачей в Подмосковье

05 сентября 2023, 21:16
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Более 7 тыс медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран собрались на IV Съезд детских врачей, который начал работу в Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Главными темами обсуждения станут развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.
«Работа детских врачей требует огромной отдачи, внимания и профессионализма. На их плечах лежит ответственность за наше здоровое будущее. В Подмосковье свыше 2,5 тыс врачей оказывают медицинскую помощь маленьким жителям. Такие мероприятия позволяют обмениваться лучшими медицинскими практиками», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Во время открытия съезда он вручил благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подмосковного Минздрава представителям медучреждений других регионов, принявших участие в проекте «Наш участковый врач».

Съезд продлится четыре дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине - более 200 экспертов из России, Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других стран.

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#московская область
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Мясников объяснил феномен долголетия в Ингушетии, Москве и Дагестане
05 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников назвал причиной долголетия в Ингушетии и Дагестане генетическую предрасположенность.
«Ингушетия и Дагестан – области, где генетически обусловленное долгожительство, еще в Абхазии. И не потому, что горы и вино, хотя и это тоже. Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А вот в столице долгожительство связано, по его мнению, с высоким уровнем медицинских услуг.

Также Александр Мясников предрекал всплеск коронавируса, при котором имеющиеся вакцины будут бессильны. По его словам, что коллективный иммунитет здесь также будет бесполезен, поскольку он может защитить от старых вариантов вируса.

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#дагестан
#коллективный здоровье
#регионы
#москва
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Россиянам раскрыли будущее коронавируса
Вирусолог Карпова: «Коронавирус будет сезонным вирусом»
05 сентября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова заявила, что в будущем коронавирус станет обычным сезонным заболеванием.
При этом, он будет активнее распространятся в сезон простуд.

«Коронавирус будет сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Пока никакой паники нет. Появляются новые генетические варианты, они, может, более хорошо распространяются, более заразные, но никаких тяжёлых последствий, таких, с которыми мы столкнулись, когда пришла к нам дельта, пока нет», — пояснила в беседе с RT Карпова.

До этого сообщалось, что учёные из Сучжоуского университета Китая выяснили, что кратковременное голодание благотворно влияет на иммунную функцию красных кровяных телец (эритроцитов), а также их способность бороться с инфекционными патогенами, среди которых коронавирус.

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#коронавирус
#иммунитет
#здоровье
#заболевания
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Врач Мельникова: Алкоголь — одна из основных причин панкреатита
05 сентября 2023, 16:48

Фото: istockphoto/Staras

Основные вредные привычки, которые приводят к возникновению хронического панкреатита, — это курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание. Все это приводит к нарушениям нормального функционирования поджелудочной железы.
Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Специалист подчеркнула, что алкоголь является причиной возникновения хронического панкреатита в 70% случаев. Употребляя всего лишь 60-80 граммов спирта в день легко спровоцировать развитие этого заболевания.

Курение  также способствует развитию панкреатита, увеличивая риск возникновения патологии в три раза, отметила врач. А в сочетании с алкоголем никотин будет разрушать поджелудочную железу еще быстрее. 

Кроме того, высококалорийное питание, избыточное потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов приводит к воспалительным реакциям в поджелудочной железе. Истощаются клетки, ответственные за выработку инсулина, что может привести к развитию сахарного диабета. Нормальное функционирование поджелудочной железы напрямую зависит от образа жизни, подытожила врач.

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#заболевания
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У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию
05 сентября 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На территории Московской области проводится большая работа, посвященная раннему выявлению злокачественных новообразований.

У женщин самым распространенным новообразованием является рак молочной железы, поэтому для удобства женщин старше 40 лет открыта самостоятельная запись на маммографию. Благодаря данным мерам, более 70% случаев новообразований в области молочных желез выявляют на ранних стадиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Маммография позволяет на ранней стадии выявить различные патологии молочных желёз – кисты, новообразования, а также онкологию. С начала года возможностью самостоятельно записаться на исследование воспользовались более 10 тыс. женщин. У 662 из них по результатам диагностики были обнаружены отклонения, а в 35 случаях – выявлен рак груди. Все пациентки направлены на лечение», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы записаться на осмотр к маммологу самостоятельно по номеру 122 или через портал Госуслуги, необходимо: быть в возрасте 40+, быть прикрепленной к поликлинике. 

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#служба
#запись
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Дерматовенеролог Сирмайс заявила о пользе мочевины для здоровья кожи
05 сентября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/insta_photos

Врач-дерматовенеролог, миколог, дерматоонколог Наталия Сирмайс заявила, что мочевина способствует удерживанию влаги кожи, её разглаживанию и отшелушиванию.
Этот компонент применяют при таких заболеваниях кожи, как псориаз, экзема, атопия, ихтиоз и т.д.

Специалист рекомендовала при выборе средства для ухода за кожей, содержащим мочевину, ориентироваться не только на зону нанесения, но и на желаемое действие.

«Мочевина после вскрытия, особенно при большом проценте содержания, может кристаллизоваться и ощущаться как песок на пальцах. Это не значит, что средство испорчено, просто стоит плотнее его закрывать», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Кроме того, по её словам, надо выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и индивидуальных предпочтений.

До этого врач Владислав Шафалинов заявил о возможном негативном последствии прививок в раннем детском возрасте. В частности, он отметил, что некоторые медицинские исследования указывают на связь ранней вакцинации и развитием аутизма у детей.

«Такие исследования есть, их никуда не выкинешь. Поэтому можно спорить, дискутировать, но факты есть факты», — отметил в беседе с «Царьградом» специалист.

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#врач
#здоровье
#кожа
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Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката
05 сентября 2023, 13:20

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи прооперировали подростка со стержневым дистракционным аппаратом на ноге, упавшего с электросамоката в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице.
16-летний подросток обратился в областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) после падения с электросамоката, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В МОДКТОБ ранее юноше был установлен стержневой дистракционный аппарат, который ему установили после давней травмы. 
«5 лет назад наш пациент получил травму, вследствие которой произошло закрытие одной из зон роста бедренной кости и сформировалось укорочение одной из нижних конечностей на 6 см. В апреле этого года специалисты нашей больницы выполнили наложение стержневого дистракционного аппарата и остеотомию бедренной кости, то есть мы пересекли кость и при помощи специального аппарата постепенно сформировали в промежутке костный регенерат для удлинения конечности», — прокомментировал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Травма, полученная при падении с электросамаката, заставила пациента обратиться к врачам за помощью снова, в связи с тем, что лечение с помощью стержневого дистракционного аппарата нарушилось.

С помощью хирургического вмешательства врачи провели демонтаж стержневого дистракционного аппарата, который ​деформировался после падения. Также, пациенту наложили гипс для полного восстановления кости. 

​Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние пациента улучшилось, его выписали для прохождения дальнейшей реабилитации. 

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#специалисты
#заболевания
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Врачи заявили о возможной опасности штаммов вирусов гриппа
05 сентября 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной опасности штаммов гриппа, которые будут сопровождаться более тяжёлым течением и большим количеством времени на восстановление.
Так, под штаммами подразумеваются такие, как грипп А (H1N1) или свиной грипп, грипп A (H3N2) или гонконгский грипп, вирус гриппа группы B-Victoria и вирус гриппа группы B-Yamagata.

Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», среди симптомов заболевания врачи называют высокую температуру, общую интоксикацию, вялость, слабость, воспаление горла и заложенность носа. При этом, наиболее опасным осложнением штаммов гриппа является пневмония.

Во избежание последствий заболевания людям рекомендовали вакцинироваться. Поставить прививку от гриппа лучше в сентябре.

Кроме вакцинации стоит соблюдать все меры предосторожности, а также соблюдать гигиену.

До этого сообщалось, что за прошедшую неделю в Москве были госпитализированы 434 человека с коронавирусом.

«За неделю (28 августа по 3 сентября) госпитализированы 434 человека, выздоровели – 1 тыс. 386», – приводит АГН «Москва» данные портала стопкоронавирус.рф.

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#вирус
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#здоровье
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Нарколог Шуров развеял миф о пользе рассола и БАДов при похмелье
Нарколог Шуров: БАДы и рассол не помогут от похмелья
05 сентября 2023, 04:43

Фото: iStock/fizkes

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что народные средства и БАДы не помогут избавиться от похмелья. Об этом пишет Газета.ru.
По словам специалиста, похмелье — это отравление организма. В таких случаях принято пить рассол или сок, так как они содержат витамины, облегчающие задачу печени.

Однако чудесных способов от похмелья не существует, и чем больше человек выпьет, тем дольше он будет страдать, пока из организма не выйдут все продукты употребления алкоголя, добавил Шуров. При этом БАДы также неэффективны при похмелье, подчеркнул врач.

«Я могу на коленке такой БАД собрать и написать, что он лечит от всего и облегчает похмелье. Это всё не работает. Если ты выпил много, ты будешь страдать. Можешь мешок БАД купить, можешь два — страдания тебе гарантированы. Пока не будет выведен яд из организма, ты будешь мучиться. Точка», — цитирует издание слова Василия Шурова.

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Express: Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак
05 сентября 2023, 03:20

Фото: iStock/Arx0nt

Большинство врачей сходятся во мнение, что не стоит пропускать завтрак. Важные процессы в организме, обеспечивающие человека энергией на целый день, запускает именно первый прием пищи, пишет Express.
В публикации говорится, что людям с повышенным холестерином лучше отказаться от таких завтраков, как бутерброды со сливочным маслом и сыром, яичница с беконом и других жирных мясных вариантов.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на авокадо, овес и фасоль, так как они помогают очищать кровь от лишнего холестерина. Каша в свою очередь обеспечивает организм пищевыми волокнами, препятствующими всасыванию в кровоток холестерина, и помогает снизить уровень липопротеинов.

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