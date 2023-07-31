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ACS: Ночная потливость может говорить о нескольких видах онкологии

31 июля 2023, 20:05

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Потливость во сне может быть признаком некоторых видов раковых заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, рак костей, рак печени, мезотелиома и карциноидные опухоли. Об этом сообщили специалисты Американского онкологического общества (ACS).

Медики отмечают, что ощущение необычного жара в некоторых областях тела, влажное тело, влажные простыни после сна, озноб и обильное потоотделение могут свидетельствовать о возможном развитии онкологической патологии. Также чрезмерная потливость может быть вызвана определенными гормональными сбоями, низким уровнем сахара в крови, приемом некоторых лекарств или стрессом.

При раковой патологии ночная потливость имеет более стойкий и выраженный характер и сопровождается лихорадкой, в отличие от ее случайных периодических проявлений во время, например, менопаузы. У пациентов с онкологией эти симптомы часто сопровождаются другими проявлениями, такими как усталость или потеря веса.

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#симптомы
#медики
#тела
#рак
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Петербургские врачи спасли руку 16-летней школьнице
31 июля 2023, 20:27

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Врачи Педиатрического университета Северной столицы провели сложнейшую операцию по спасению руки 16-летней школьницы. Девушка поступила в больницу с тяжелейшей травмой.
Юная петербурженка перелезала через ограду и зацепилась за прутья кольцом, надетым на палец. В результате безымянный палец просто оторвало, передает «Вечерний Санкт-Петербург». Девушку на скорой помощи доставили в университетскую клинику. Там хирурги провели ей сложнейшую операцию, которая длилась более четырех часов.

По словам медиков, им пришлось устранять многочисленные повреждения тканей, костей, связок и сосудов. Детские хирурги сделали все возможное, чтобы спасти кисть юной пациентке. Операция прошла успешно, сейчас рука девушки вне опасности.

Заведующий отделением микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Юрий Махин рассказал, что за год к ним попадает около 30 пациентов с ампутациями. Специалист отметил, что с начала этого года в клинике вуза провели уже шесть операций детям, которые пострадали из-за колец на пальцах. Врач посоветовал ребятам снимать украшения, прежде чем отправляться на прогулку.

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#операция
#украшения
#петербург
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Диетолог Королёва рассказала, как не навредить себе веганской диетой
Диетолог Королёва не исключила пользу веганской диеты
31 июля 2023, 20:07

Фото: istockphoto.com/Aamulya

Врач-диетолог Маргарита Королёва отметила, что веганская диета может не навредить здоровью и принести пользу, если правильно подходить к вопросам и питания и своего здоровья, а также консультироваться со специалистами.
«Если человек хочет быть красивым и здоровым, надо познакомиться поближе с собственным организмом. Это нужно делать вместе со специалистом», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Королёва.

До этого сообщалось, что российский блогер Жанна Самсонова скончалась от истощения во время своего путешествия в Малайзию. В последнее время женщина питалась дурианами и джекфрутами. Она вела блог по пропаганде веганской сыроедческой диеты, употребляя в еду кроме фруктов ростки семян подсолнечника и соки.

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#питание
#здоровье
#диета
#диетолог
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Диетолог Королёва объяснила исключительную пользу капусты для пожилых
Диетолог Королёва: «Чтобы поддерживать естественную работу кишечника, нужна капуста»
31 июля 2023, 19:51

Фото: istockphoto.com/Seva_blsv

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что белокочанная капуста полезна для организма, в частности, для кишечника, в особенности её рекомендуется употреблять пожилым людям.
Более того, по словам эксперта, капуста – источник пищевых волокон.

«Они крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королёва.

Также овощ полезен для нервной и сердечно-сосудистой систем.

А врач общей практики Сергей Алендеев для поддержания здоровья, в частности печени, рекомендовал употреблять брокколи, овсянку, творог, тыкву, а также зелёный чай.

«Лучше не пренебрегать консультациями с врачами и руководствоваться во многих вопросах простым здравым смыслом. Помните: всё хорошо в меру. И ещё одно важное правило: движение — это жизнь, и наоборот», — добавил в беседе с «Царьградом» специалист.

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#питание
#здоровье
#продукты
#диетолог
#врач
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Врач Филёва рассказала, как обезопасить себя от отёка Квинке
Врач Филёва: Отёк Квинке может быть опасен для жизни
31 июля 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/demaerre

Врач-дерматовенеролог Александра Филёва заявила, что отёк Квинке, являющийся аллергической реакцией, в ходе которой один из участков тела раздувается, редко, но может быть опасен для жизни.
Для того, чтобы обезопасить себя, по словам врача, необходимо тщательно следить за своим организмом, а при первых симптомах аллергии обращаться к специалисту.

«Главное — внимательнее следить за своим здоровьем и ограничить или полностью исключить контакт со значимым аллергеном. Если бурная реакция появилась хотя бы раз, следует записаться на приём к терапевту или аллергологу. Специалист назначит анализы, чтобы определить вероятный триггер, и подскажет меры специфической профилактики», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Филёва.

При этом, она перечислила симптомы отёка, которые могут угрожать жизни человека. Среди них затруднённое дыхание, хрипы, ощущение нехватки воздуха, распухшие губы, язык, глаза, учащённое сердцебиение, головокружение.

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#аллергия
#врач
#рекомендации
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Учёные из США назвали симптом, который предупреждает о возможном появлении Альцгеймера
31 июля 2023, 19:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные из университета Чикаго нашли взаимосвязь между способностью к обонянию и болезнью Альцгеймера. Результаты проведённого исследования представлены в журнале Neurology.
Для тестирования были приглашены 850 человек разного возраста, и в течение 15 лет проводились исследования. Результаты показали, что люди старше 69 лет различают запахи на 37% хуже, а их когнитивные способности быстрее снижаются.

Кроме того, предупреждать о развитии заболевания могут резкие скачки в поведении, настроении, изменения в характере, ухудшение памяти и усталость.

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#медицина
#ученые
#болезнь
#исследование
#сша
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Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян
31 июля 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/NataBene

Опрос «СМ-Клиника» и Pressfeed показал, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов.
Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).

«Чаще всего пациенты обращаются в связи с ЛОР-заболеваниями, а также патологиями сердечно-сосудистой системы. Уже несколько лет подряд врач-кардиолог уверенно держит вторую строчку в рейтинге посещаемости после отоларинголога», – приводит Газета.ру сообщение «СМ-Клиники».

Также выяснилось, что за первое полугодие 2023 года значительно вырос интерес к теме здоровья у средств массовой информации.

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#россияне
#общество
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Cancer Research: Ученые обнаружили ген, усиливающий воздействие иммунотерапии на раковые опухоли
31 июля 2023, 18:31

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Американские ученые, занимающиеся молекулярной биологией, обнаружили, что эффективность иммунотерапии плотных опухолей значительно возрастает, если активировать в раковых клетках ген, который отвечает за запуск стрессовых реакций на клеточном уровне.
Результаты работы исследователей из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне (UIUC) опубликованы в журнале Cancer Research. Ученые в ходе экспериментов сумели выяснить, что белок TRPM4 играет основную роль в эффективной работе тех форм химиотерапии, которые провоцируют некроз — один из вариантов запрограммированной смерти клеток опухоли.

Проведенные опыты показали, что ген TRPM4 играл ключевую роль в действии препаратов, вызывающих некроз раковых клеток. Таким образом, воздействие на этот активный ген позволит заметно повысить эффективность иммунотерапии плотных опухолей. Сейчас для их лечения иммунотерапия почти не применяется, так как препараты с трудом проникают в среду плотных новообразований.

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#ученые
#препараты
#рак
#эксперимент
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Лор Зайцев: Затруднение носового дыхания и сильный храп — основные симптомы аденоидов
31 июля 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил основные симптомы появления аденоидов, среди которых назвал затруднённое носовое дыхание, стекание слизи по задней части глотки и сильный храп.
«Нос сам по себе чистый, но не дышит, затычка находится в носоглотке. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи, что провоцирует кашель. Также симптомом аденоидов является храп по ночам, когда ребенок или подросток храпит как взрослый мужик», — пояснил в беседе с NEWS.ru Зайцев.

Кроме этого, о наличии аденоидов могут говорить синяки под глазами, бледный вид лица, выдвинутая вперёд нижняя челюсть, а также снижение умственных способностей и гиперактивность.

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#здоровье
#врач
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В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов
31 июля 2023, 16:43

Фото: Минздрав МО

В Московской области заменили уже 61 единицу устаревших рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Трёхлетняя программа по замене аналоговой тяжёлой техники на цифровую реализуется с прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Благодаря программе в Подмосковье установлен 61 цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат взамен аналоговых. А всего до конца будущего года планируем заменить ещё 217 таких аппаратов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
Так, новый рентген-аппарат отечественного производства появился в Ступинской больнице. На нём круглосуточно проводятся исследования пациентам травмпункта и приёмного отделения, которое находится в том же здании. Пропускная способность – до 150 человек в сутки. 
 
Исследование сразу отображается на компьютере как у врача-рентгенолога, так и у врача отделения, откуда поступил пациент. Это позволяет быстро поставить диагноз. 

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