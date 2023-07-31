ACS: Ночная потливость может говорить о нескольких видах онкологии

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Потливость во сне может быть признаком некоторых видов раковых заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, рак костей, рак печени, мезотелиома и карциноидные опухоли. Об этом сообщили специалисты Американского онкологического общества (ACS).
При раковой патологии ночная потливость имеет более стойкий и выраженный характер и сопровождается лихорадкой, в отличие от ее случайных периодических проявлений во время, например, менопаузы. У пациентов с онкологией эти симптомы часто сопровождаются другими проявлениями, такими как усталость или потеря веса.
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