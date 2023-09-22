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AEM: Перекись водорода может приводить к росту раковых клеток

22 сентября 2023, 07:11
Фото: istock / Kostikova

Фото: istock / Kostikova

Перекись водорода может являться причиной ухудшения здоровья людей. Об этом заявили в исследовании, которое опубликовали в международном медицинском журнале Annals of Emergency Medicine (AEM).
Ранее в интернете была опубликована статья о пользе перекиси в лечении заболеваний мозга, сердечно-сосудистой системы, диабета и даже СПИДа. Такие выводы появились после исследования профессора Ивана Неумывакина.

Исследование выявило, что употребление перекиси водорода в больших дозах, может провоцировать рост онкологических клеток и стать причиной инсульта, инвалидности и даже летального исхода.


Ученые наблюдали 10 лет за 294 пациентами. Из них 40 человек перенесли инсульт, 20 человек скончались или получили инвалидность. Исследователи заявили, что передозировка препаратом (более 3 мл) может привести к смерти. Перекись водорода полезна только при обеззараживающих процедурах.

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#ученые
#работа
#исследование
#человек
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РИА Новости: Попова заявила, что в России нет проблем с «болезнью легионеров»
22 сентября 2023, 06:51

Фото: официальный сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости, что, несмотря на единичные завозные случаи, в России сейчас нет проблем с так называемой «болезнью легионеров» (легионеллёзом).
Она пояснила, что легионеллёз не передаётся от человека к человеку, заразиться им можно только в результате вдыхания водяной пыли, через душ, при разбрызгивании воды из-под крана во время умывания или же через кондиционеры.

Ранее в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки легионеллеза. Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении.

До этого вспышка заболевания изначально была зафиксирована в польском городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, а позже распространилась и на другие регионы страны. По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

Напомним, что легионеллёз или «болезнь легионеров» – это вид пневмонии. Основными симптомами являются: общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварительного тракта.

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#анна попова
#роспотребнадзор
#болезни
#польша
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Уролог рассказал, как корректно измерить размер пениса
Уролог Брамбхатт рассказал, как корректно измерить размер пениса
22 сентября 2023, 05:11

Фото: iStock/Kenishirotie

Врач-уролог Джамин Брамбхатт рассказал, как корректно измерить длину и обхват пениса с помощью портняжной ленты. Об этом пишет Men’s Health.
Брамхатт отметил, что мужчинам не стоит зацикливаться на размере гениталий, так как этот показатель не влияет на способность удовлетворить партнершу или фертильность. Однако размер пениса полезно знать для выбора презервативов.

Для измерения полового органа уролог порекомендовал использовать мягкую портняжную ленту. Конец ленты нужно разместить у места соприкосновения основания пениса с лобковой костью. Затем нужно отодвинуть крайнюю плоть и измерить пенис до кончика головки. 

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Невролог Боголепова сообщила, сколько живут пациенты с болезнью Альцгеймера
22 сентября 2023, 02:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-невролог Анна Боголепова заявила, что болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, начинающееся незаметно и со временем приводящее к нарушению когнитивных функций и памяти. Об этом пишет «Парламентская газета».
По словам специалиста, это одна из самых важных медицинских проблем в современном обществе, которая составляет большую часть случаев деменции, приводит к инвалидности и ухудшению качества жизни.

Боголепова отметила, что болезнь Альцгеймера только в 10% случаев может передаваться по наследству, в остальных случаях эта болезнь развивается на фоне различных факторов риска и их комбинаций.

Продолжительность жизни таких пациентов напрямую зависит от того, на каком этапе было диагностировано заболевание, подчеркнула невролог. Она добавила, что важную роль в этом процессе играют регулярное медицинское наблюдение и подходящие препараты.

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#врачи
#болезнь
#препараты
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Врачи из Видного выходили младенца весом 850 граммов
21 сентября 2023, 22:12

Фото: пресс-служба Видновского перинатального центра

В Видновском перинатальном центре выходили новорождённого с весом 850 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Третья беременность 33-летней Ани Нерсесян из Чехова протекала спокойно. Но во время УЗИ на выяснилось, что у плода тройное обвитие пуповиной. Будущую маму госпитализировали в Видновский перинатальный центр. Врачи решение экстренно провести кесарево сечения. В итоге на свет появился мальчик весом 850 граммов.    
«10 дней мой малыш находился в реанимации, а потом нас перевели в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Все медсёстры и врачи меня настраивали, что все будет хорошо. Моя особая благодарность – заведующему отделением Максиму Юрьевичу Новикову. Он замечательный доктор и человек с большим сердцем», – рассказала мама троих сыновей Ани Нерсесян.  
Около трёх месяцев Давид Нерсесян вместе с мамой провёл в перинатальном центре. Он подрос до 2 кг 300 граммов и может дальше расти и развиваться в домашних условиях. На выписку малыша приехали бабушка, дедушка, папа, братья и другие члены семьи. 

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Россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией
Употребление бананов и шоколада позволит справиться со стрессом
21 сентября 2023, 19:44

Фото: iStock/kuppa_rock

Наступление осени может вызывать у людей сезонную депрессию. Однако есть продукты питания, которые помогут побороться со стрессом и беспокойством, сообщает Общественная служба новостей.
Сезонная депрессия, которая как правило выражается сонливостью, плохим настроением и проблемами со сном, возникает по разным причинам. Например, такое самочувствие может наблюдаться из-за резкой смены погоды и недостатка витамина D.

Однако специалисты призывают не употреблять успокоительные препараты и тем более сильные антидепрессанты, а просто сменить свой рацион питания, добавив в него несколько новых продуктов.

Первым таким продуктом являются бананы. Как сообщает ОСН, в этом фрукте содержится витамин В6, который способствует укреплению нервной системы, а значит и снижению уровня стресса. 

Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки. 

Кроме того,побороться с осенней депрессией помогут морепродукты. Идеально подойдёт для этого жирная рыба. 

Депрессия может проявляться и из-за недостаточного потребления витамина Е. Он содержится в бразильских орехах, также богатых селеном. Это вещество положительно влияет на настроение благодаря антиоксидантным свойствам. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом. По советам диетологов, в день можно съедать не более четырёх орешков.

Поможет в борьбе с депрессией и шоколад. Важно выбирать качественный натуральный продукт. Лучше отдать предпочтение тёмному шоколаду, но можно выбрать и молочный. Идеальным сочетанием станет шоколад с перцем, поскольку эта специя позволяет не только укрепить иммунитет, но и поднять настроение.

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#продукты
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Раменские врачи одновременно сделали роженице кесарево сечение и удалили опухоль матки
21 сентября 2023, 18:49

Фото: Минздрав МО

Врачи центра материнства и детства Раменской больницы выполнили пациентке кесарево сечение и удалили опухоль матки за одну операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для ведения беременности в центр обратилась 39-летняя женщина, у которой во время первого пренатального скрининга выявили миому матки. Во время беременности она может спровоцировать выкидыш, преждевременные роды или повлиять на внутриутробное развитие ребёнка.
 
На протяжении всей беременности женщину наблюдали специалисты, что позволило продлить срок вынашивания плода до 39-й недели. В положенный срок специалисты решили провести пациентке кесарево сечение.
 
Врачам понадобилось не только осторожно извлечь ребёнка и удалить миоматозный узел размером около 10 см, но и не допустить кровотечения. В результате им удалось успешно провести операцию с минимальной кровопотерей.
 
На свет появилась здоровая малышка весом 2830 г и ростом 51 см. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.
 
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Реутовские хирурги удалили пациентке шестикилограммовое новообразование

Подмосковные врачи удалили пациенту камень размером с апельсин

Травматологи Каширской больницы поставили на ноги 92-летнего пациента
 
#минздрав мо
#роды
#беременные женщины
#раменский городской округ
#московская область
#подмосковье
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В Реутове врачи удалили шестикилограммовую опухоль пенсионерке
21 сентября 2023, 17:49

Фото: администрация г. о. Реутов

Специалисты Центральной городской клинической больнице Реутова провели непростую операцию по удалению шести килограммовой опухоли у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа.
72-летняя реутовчанка обратилась в  больницу с жалобами на тяжесть и сильную распирающую боль в брюшной полости. В ходе обследования медики обнаружили в полости матки пенсионерки новообразование гигантских размеров. После проведения необходимых обследований УЗИ, МРТ, КТ с контрастированием было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. По результатам гистологического исследования новообразование оказалось доброкачественным.
«Причиной новообразования стал рост миоматозного узла. Сложность удаления опухоли заключалась в размере новообразования и пожилом возрасте пациентки», – рассказал врач акушер-гинеколог реутовской больницы Сергей Дроздов.
Спустя неделю после успешно проведённой операции пациентку выписали домой. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.
«Операция непростая. Такая большая опухоль развивается в организме человека не один год. Наши врачи спасли пациентку. Однако зачастую для успешного лечения и предупреждения болезни важно обнаружить её на ранней стадии. Поэтому я настоятельно рекомендую всем жителям Реутова регулярно проходить диспансеризацию. Ведь вовремя обнаруженное заболевание в большинстве случаев легко поддается лечению и контролю», – подчеркнул главный врач реутовской больницы Александр Алексеев
В пресс-службе Реутова отмечают, что сегодня специалисты медучреждения проводят сложнейшие, в том числе и органосохраняющие операции. Благодаря новейшему оборудованию, грамотным врачам и качественной реабилитации пациенты любых возрастов имеют возможность быстро вернуться к привычному, полному образу жизни.

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#минздрав мо
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#врачи
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#операция
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#подмосковье
#московская область
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На диспансеризацию из сельской местности доставили более 20 тыс пожилых жителей Подмосковья
21 сентября 2023, 17:10

Фото: Минсоцразвития МО

В поликлиники на диспансеризацию из сельской местности бесплатно доставили более 20 тыс жителей Подмосковья старше 65 лет. Об этом заявила рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития региона отметили, что доставку осуществляют 54 автобуса социальных центров. Во время поездки пассажиров сопровождает бригада социальных и медицинских работников.
 
Для доставки на диспансеризацию нужно подать заявку в медучреждение. Позже специалисты свяжутся с заявителем для уточнения деталей и организации комфортной поездки. 

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#диспансеризация
#здравоохранение
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Подмосковные врачи удалили пациенту камень размером с апельсин
21 сентября 2023, 16:14

Фото: Минздрав МО

Врачи Щёлковской больницы удалили больному камень в мочевом пузыре размером с апельсин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 54-летний мужчина с выявленным ранее камнем, который жаловался на мочеиспускание. Ему провели обследование и сделали УЗИ. Оказалось, что речь идёт о камне размером с апельсин. Пациента направили на операцию.
«Удаление камня такого размера – технически сложная операция, но всё прошло без осложнений. Благодаря новой лапароскопической стойке для проведения малоинвазивных эндоскопических вмешательств в нашем урологическом отделении есть возможность проводить удаление кист почек, камней в мочеточнике, операции на мочевом пузыре, предстательной железе, а также удаление больших камней», – рассказал врач-уролог Александр Панкратов



К концу недели пациент был выписан из медучреждения.
 
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