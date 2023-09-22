AEM: Перекись водорода может приводить к росту раковых клеток

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Перекись водорода может являться причиной ухудшения здоровья людей. Об этом заявили в исследовании, которое опубликовали в международном медицинском журнале Annals of Emergency Medicine (AEM).
Ранее в интернете была опубликована статья о пользе перекиси в лечении заболеваний мозга, сердечно-сосудистой системы, диабета и даже СПИДа. Такие выводы появились после исследования профессора Ивана Неумывакина.
Исследование выявило, что употребление перекиси водорода в больших дозах, может провоцировать рост онкологических клеток и стать причиной инсульта, инвалидности и даже летального исхода.
Ученые наблюдали 10 лет за 294 пациентами. Из них 40 человек перенесли инсульт, 20 человек скончались или получили инвалидность. Исследователи заявили, что передозировка препаратом (более 3 мл) может привести к смерти. Перекись водорода полезна только при обеззараживающих процедурах.
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Исследование выявило, что употребление перекиси водорода в больших дозах, может провоцировать рост онкологических клеток и стать причиной инсульта, инвалидности и даже летального исхода.
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Алина Юрчак