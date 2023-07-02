Агроном Викулов рассказал об опасности ранних арбузов и дынь

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Агроном Владимир Викулов рассказал, что не стоит есть в больших количествах ранние арбузы и дыни из-за нитратов
Такими плодами, которые привозят, например, из Турции, не стоит слишком увлекаться.
Владимир Викулов рекомендует, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, такие арбузы и дыни есть маленькими порциями. Взрослым не следует употреблять более 200-300 г за раз, детям и пожилым нужно ещё меньше.
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