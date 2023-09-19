Академик Гинцбург: Коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты

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«Подъем [коронавируса], естественно, определенный будет. Но не в подъеме дело, а в избыточной смертности, в избыточной заболеваемости и последствиях перенесенного заболевания в результате инфицирования любым штаммом коронавируса», — цитирует Гинцбурга Общественная служба новостей.
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