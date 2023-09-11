Академик Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов

Фото: istockphoto.com/marketlan
Генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин заявил, что смерть после употребления арбуза возможна, если недобросовестные предприниматели вкалывают в ягоды химические растворы для их более красивого вида и быстрого созревания.
«В начале, когда ещё арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, с химическим красителем. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный. После этого, извините, но можно умереть. Смотря какое вещество туда закачали», — сказал в беседе с Pravda.Ru Калинин.
Он добавил, что такие меры могут предприниматься не только у нас в стране.
По словам эксперта, аналогичная ситуация происходит с дынями.
Читайте также:
Москвичка скончалась после того, как съела арбуз
Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов
Диетолог Мухина рассказала об опасном сочетании дыни и ряда продуктов
Мелисса Тимофеева