Академик Покровский призвал сдавать тест на ВИЧ перед свадьбой

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Некоторые эксперты рекомендуют проверяться на ВИЧ каждый год. Однако Вадим Покровский уверен, что делать это можно и реже, если у человека один половой партнер и нет наркотической зависимости.
«Если у вас были риски заражения, то тогда надо обследоваться на ВИЧ один-два раза. Почему столько? Дело в том, что некоторые радуются при отрицательном результате теста и приходят к выводу, что можно и дальше подвергать себя риску заражения, употреблять наркотики, вступать в незащищенные половые контакты. Но нужно помнить, что если у вас уже был один риск заражения, нужно вести здоровый образ жизни», — сказал Покровский.По словам специалиста, еще несколько лет назад чаще всего ВИЧ заражались наркозависимые. Сегодня же эта проблема сместилась в сторону тех, кто не защищается при половых актах. Так, академик напомнил, что заражение может произойти из-за единственного партнера, который раньше употреблял наркотики, или который имел много половых контактов.
«Если люди планируют вступить в половые отношения, то надо пользоваться презервативом, а если они хотят заключить брак, то нужно обязательно вдвоем обследоваться на ВИЧ инфекцию. Даже если результату у кого-то будет положительный, это не значит, что брак заключать не нужно. Сейчас можно начать лечение, и тогда партнер не заразится, и ребенок родится здоровым», — сказал Покровский.Ранее сообщалось, что бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала 2023 года прошли более 1 млн жителей Московской области.