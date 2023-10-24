Академик Зверев подтвердил неточность статистики по коронавирусу

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«Это не полная статистика, просто она позволяет увидеть динамику. Но в этом ничего нет удивительного и плохого. Кто-то пишет о переполненных больницах? Нет. Всё протекает легко, в госпитализации нуждается небольшое количество людей, смертность практически нулевая», — сказал Зверев.Специалист подчеркнул, что поставить точный диагноз всё равно может только врач. Однако отличить коронавирус, например, от гриппа можно по нескольким признакам.
«При гриппе резко повышается температура, грипп никогда не начинается с насморка. Коронавирус же сейчас редко попадает в легкие, он в основном вызывает воспалительные процессы в верхних дыхательных путях, поэтому здесь и насморк может быть, и температура, но не высокая, а субфебрильная. Но я всё же рекомендую людям заняться своими хроническими заболеваниями, потому что часто в таких случая коронавирус протекает тяжелее», — добавил собеседник.Читайте также:
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