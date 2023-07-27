Акушерский корпус Можайской больницы ждёт капремонт

Фото: Минздрав МО
Капитальный ремонт здания бывшего акушерского корпуса Можайской центральной районной больницы планируется провести в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщается на сайте администрации Можайского городского округа.
Капремонт необходим для размещения в здании хирургического стационара.
Акушерское отделение будет перепрофилировано, туда переведут отделение хирургии. Старое же здание хирургического отделения больницы капитально отремонтируют, после чего разместят там туберкулёзный диспансер, женскую консультацию и лаборатории.
Также будут предусмотрены кабинеты для администрации больницы, что позволит разгрузить часть помещений в здании поликлиники. Не переедет только кабинет флюорографии, который останется на прежнем месте – в торце здания. Также обсуждается вопрос благоустройства территории ЦРБ.
Можайская центральная районная больница – старейшее учреждение здравоохранения Московской области. Первый документ, в котором она упоминается, датируется 1831 годом. Акушерский корпус был построен в 1989-м.
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Акушерское отделение будет перепрофилировано, туда переведут отделение хирургии. Старое же здание хирургического отделения больницы капитально отремонтируют, после чего разместят там туберкулёзный диспансер, женскую консультацию и лаборатории.
Можайская центральная районная больница – старейшее учреждение здравоохранения Московской области. Первый документ, в котором она упоминается, датируется 1831 годом. Акушерский корпус был построен в 1989-м.
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Лора Луганская