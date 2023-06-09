Аллерголог рассказала, как избежать симптомов аллергии в сезон тополиного пуха

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Детский врач-аллерголог Коломенской больницы Ирина Овасапян рассказала, что в сезон цветения тополя все чаще слышит фразу от аллергиков: «У меня аллергия на тополиный пух», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Ирина Овасапян отмечает, что тополиный пух не является аллергеном, потому что он не содержит веществ, способных вызвать аллергию.
«При появлении симптомов аллергии в сезон тополиного пуха не нужно сдавать анализы на аллергию к пыльце тополя, так как пух не является пыльцой. Выделения из носа, чихание, зуд в носу, слезотечение, покраснение глаз – скорее всего, это реакция на цветение злаковых трав», – рассказала врач-аллерголог Ирина Овасапян.
Тополиный пух переносит на себе пыльцу других растений, которые могут вызывать аллергию.Врач-аллерголог советует не находится на улице в ветреную погоду или надеть очки и защитную маску, закрывать окна в доме, ограничив тем самым доступ тополиного пуха.
Ранее сообщалось, что названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро. Подробнее об этом читайте в нашем материале.