Аллерголог рассказала, как избежать симптомов аллергии в сезон тополиного пуха

Аллерголог рассказала, что тополиный пух не способен вызвать аллергию, но он переносит на себе другие аллергены

Детский врач-аллерголог Коломенской больницы Ирина Овасапян рассказала, что в сезон цветения тополя все чаще слышит фразу от аллергиков: «У меня аллергия на тополиный пух», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Ирина Овасапян отмечает, что тополиный пух не является аллергеном, потому что он не содержит веществ, способных вызвать аллергию.





«При появлении симптомов аллергии в сезон тополиного пуха не нужно сдавать анализы на аллергию к пыльце тополя, так как пух не является пыльцой. Выделения из носа, чихание, зуд в носу, слезотечение, покраснение глаз – скорее всего, это реакция на цветение злаковых трав», – рассказала врач-аллерголог Ирина Овасапян.

Тополиный пух переносит на себе пыльцу других растений, которые могут вызывать аллергию.