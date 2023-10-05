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Американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду

05 октября 2023, 13:33
Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

Каждый поход в душ для 25-летней американки становится испытанием.
Complex пишет, что 25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии страдает редкой формой аллергии, которая известна как аквагенная крапивница. При любом контакте с водой кожу покрывают волдыри и рубцы. Девушка узнала о диагнозе в 8 лет. Болезнь продолжает прогрессировать.
«Я выходила из душа с огромными рубцами на коже, а после душа у меня кровоточила кожа головы», — вспоминает Тесса.

В школьные годы дети воспринимали её диагноз как шутку и зачастую специально обливали водой. Во время пандемии COVID-19 девушке пришлось бросить учебу: иммунная система ослабла так сильно, что у началось обезвоживание организма.

Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.

Ранее врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия рассказала, что апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса.

Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.

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#сша
#здоровье
#вода
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Британские учёные назвали привычки, которые приводят к деменции
05 октября 2023, 14:21

Фото: istock/LightFieldStudios

Учёные выяснили, что от 47 до 73% случаев причин возникновения деменции скрываются в образе жизни людей.
The Jerusalem Post, ссылаясь на журнал Nature Human Behavior, пишет, что  существуют ежедневные привычки, которые приводят к старческому слабоумию. В исследовании, которое провёл Биобанк Великобритании, приняли участие более 344 тысяч человек. За их здоровьем следили в течение 15 лет. Выяснилось, что возникновение деменции можно предотвратить. Профессор Дэвид Смит рассказал, что учёные выделили некоторые факторы риска появления болезни.
 
«Поскольку доступные эффективные методы лечения ограничены, основное внимание следует уделять профилактике возникновения болезни», — отметил профессор.
Неограниченный просмотр телевизора и неправильный сон (менее 7 часов или более 9 часов в сутки) увеличивают риск появления деменции. В 17% случаев деменция диагностируется из-за нездорового образа жизни. А значит, скорректировав привычки, болезнь можно избежать. Даже такие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно компенсировать регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием и достаточным потреблением воды.
 
Риск развития деменции в старости возрастает из-за хронического стресса. Также риск развития слабоумия имеет зависимость от социального статуса. Если у человека небольшой доход или у него нет работы, вероятность столкнуться со слабоумием вырастает на 13,5%.
 
Избежать деменции поможет улучшение социально-экономического статуса и окружающей обстановки.

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#здоровье
#пенсия
#ученые
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В России создали новую методику прогноза риска невынашивания беременности
Методику разработали российские учёные
05 октября 2023, 13:50

Фото: istockphoto.com/Natalia Kuzina

Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) создали новую эффективную методику прогнозирования риска невынашивания беременности на ранних сроках.
Отмечается, что в рамках новой методики прогноз выкидыша делается путём измерения концентраций в организме пациентки фермента циклооксигеназы-2, отвечающего за синтез простагландинов, а также самого гормона. При этом, подобное исследование проводится на ранних сроках беременности.

«Новизна способа заключается в определении значений циклооксигеназы-2 в лизате мононуклеарных клеток и простагландина E2 в сыворотке крови у беременных женщин в первом триместре при обострении цитомегаловирусной инфекции для расчёта прогностического индекса. По отношению полученного индекса к граничному значению дискриминантной функции прогнозируют угрозу невынашивания беременности», — пояснила в беседе с RT автор проекта, завлабораторией механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях лёгких ДНЦ ФПД Ирина Андриевская.

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#исследование
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#медицина
#беременные женщины
#ученые
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Американские учёные назвали орган, функционирующий даже после смерти человека
05 октября 2023, 13:12

Фото: istock/JHDT Stock Images LLC

Учёные из Университета Теннеси (США) выяснили, что микробиом кишечника продолжает функционировать и после смерти человека.
Бактерии и клетки активны в течение нескольких месяцев и даже лет после разложения мягких тканей тела. Такие данные опубликованы в журнале Ecological Processes.
 
Микробиом кишечника является совокупностью различных бактерий, населяющих этот орган. Человеческий микробиом состоит из более чем ста триллионов клеток и весит примерно 2-3 кг.
 
Учёные смогли установить, что ДНК бактерий, которые находятся в кишечнике, можно обнаружить в могилах людей спустя месяцы, а иногда и годы после их смерти. Клетки микробиома могут функционировать без доступа к кислороду. Они питаются запасами организма.
 
Микробиом кишечника принимает участие в разложении тела. Он разрушает белки органов и тканей. Во время этого процесса высвобождается азот. Также клетки микробиома взаимодействуют с местными почвенными микроорганизмами. Это объясняет процесс появления процветающей растительности на земле, где происходит распад.

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#ученые
#человек
#наука
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Стало известно, как можно повысить работоспособность мозга за 11 дней
Невролог Гимранов: работоспособность мозга можно улучшить за 11 дней
05 октября 2023, 12:49

Фото: iStock/Sasiistock

Врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов заявил, что благодаря комплексному подходу можно улучшить когнитивные способности за 11 дней на период от 1 до 5 месяцев при соблюдении всех рекомендаций. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы применяем NeuroHack. После прохождения комплекса процедур NeuroHack на 23% улучшается память, на 25% ускоряется процесс принятия решений, на 30% повышается психологическая устойчивость, на 35% усиливается креативность и на 47% увеличивается умственная работоспособность», — цитирует Гимранова «Газета.Ru».

 По словам невролога, эта процедура состоит из 3 этапов работы с человеком. В составе комплекса имеются различные методики, которые способствуют активации метаболических процессов в нейронах мозга. Воздействие на структурные клетки мозга происходит через множество возможных каналов.

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#комплекс
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В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью
Star: в Кении госпитализировали 106 учениц после вспышки загадочной болезни
05 октября 2023, 12:35

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Средняя школа для девочек Святой Терезы в Эреги на западе Кении частично закрылась после того как 106 учениц были госпитализированы в результате вспышки загадочной болезни. Об этом сообщает кенийское издание Star.
Из-за этой болезни ноги девочек оказались парализованы. Несмотря на вспышку заболеваемости, продолжать обучение в школе останутся ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. 

По данным медика больницы Ихугу, в крови заболевших девочек повышен уровень электролитов, это говорит о том, что их организмы теряют жидкость. Сообщается, что после принятия необходимых мер и проверки ситуации, занятия в школе будут проводиться в прежнем режиме.

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#экзамены
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#болезни
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70 тысяч беременных женщин воспользовались онлайн-консультацией с врачом
05 октября 2023, 10:56

Фото: istockphoto /nensuria

Проект «Наша женская консультация» помогает женщинам облегчить походы к врачу. Благодаря онлайн-приемам будущие мамы могут проконсультироваться с психологом, получить расшифровку анализов, пройти обучающие курсы и многое другое не выходя из дома.
«Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тыс. беременных женщин», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Фото: пресс-служба Минздрава МО
Стоит отметить, что для записи на такую консультацию необходимо обратиться лечащему врачу. Также в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На сайте женщины могут прочитать ответы на интересующие их вопросы о беременности.


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#интернет
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#беременные
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В Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо
05 октября 2023, 10:08

Фото: iStock/Bojan89

Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы.
SHOT пишет, что 44-летняя жительница Уфы проходила омолаживающие бьюти-процедуры в клинике доктора Мифтаховой. 2 года назад косметолог предложила ей SMAS-лифтинг — это подтяжка лица ультразвуковым аппаратом. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.
 
Женщина страдала от температуры и боли около недели. Доктор заверила, что процесс заживления проходит нормально, и предложила ещё одну процедуру фотоомоложения на аппарате М22. После чего щека провалилась окончательно, а косметолог заблокировала её номер.
 
Мифтахова заявляет, что пациентка сама изуродовала себе лицо китайскими аппаратами, которые сама же и привозила в Уфу, пытаясь продавать в косметологических кабинетах. А SMAS и M22 в её клинике имеют регистрационные удостоверения. Но доктор призналась, что работает без лицензии. При этом, с её слов, пациенты об этом знают, и их это не смущает. А на женщину косметолог готовит встречный иск за ложный донос.

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#красота
#женщины
#врачи
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Сексолог рассказала женщинам о способе усиления оргазма
Сексолог Джиджи Энгл назвала женщинам способ усилить оргазм
05 октября 2023, 09:39

Фото: istock / Denisfilm

Сексолог Джиджи Энгл в беседе с изданием Metro рассказала женщинам о методах усиления женского оргазма. Еа слова приводит издание Lenta.ru.
По мнению специалиста, нужно перестать думать о наступлении оргазма, тогда получится усилить ощущения.

«Когда вы сосредотачиваетесь на получении оргазма, вы игнорируете ощущения в моменте и концентрируетесь на цели, а не на путешествии», — объяснила сексолог.
Энгл также отметила, что женщины по большей части испытывают удовольствие от самого процесса, чем от результата. При этом, отвлечение от лишних мыслей и наслаждение может приблизить желаемый оргазм. Сексолог обратила внимание на то, что всем женщинам нравится разное и способы получения удовольствия могут отличаться. И чтобы узнать свои предпочтения необходимо изучать свое тело и экспериментировать в спальне.   

В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.

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#женщина
#секс
#отношения
#здоровье
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Эндокринолог Катхурия назвала главные признаки проблем со щитовидкой
05 октября 2023, 06:51

Фото: iStock/Albina_Gavrilovic

Апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. Об этом рассказала «Газете.ру» врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.
По её словам, сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса. Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.

Недостаток же гормонов (гипотиреоз) может вызвать у человека депрессию, сонливость, апатию, отечность и другие симптомы. Кроме того, по словам доктора Катхурии, человеку с гипотиреозом всё время хочется спать, даже если он уже проспал достаточное время.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы. По её словам, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы.

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