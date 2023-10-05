Американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду

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Каждый поход в душ для 25-летней американки становится испытанием.
Complex пишет, что 25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии страдает редкой формой аллергии, которая известна как аквагенная крапивница. При любом контакте с водой кожу покрывают волдыри и рубцы. Девушка узнала о диагнозе в 8 лет. Болезнь продолжает прогрессировать.
В школьные годы дети воспринимали её диагноз как шутку и зачастую специально обливали водой. Во время пандемии COVID-19 девушке пришлось бросить учебу: иммунная система ослабла так сильно, что у началось обезвоживание организма.
Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.
Ранее врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия рассказала, что апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса.
Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.
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«Я выходила из душа с огромными рубцами на коже, а после душа у меня кровоточила кожа головы», — вспоминает Тесса.
Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.
Ранее врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия рассказала, что апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса.
Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.
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Мария Фирсова