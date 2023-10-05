Американские учёные назвали орган, функционирующий даже после смерти человека

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Учёные из Университета Теннеси (США) выяснили, что микробиом кишечника продолжает функционировать и после смерти человека.
Бактерии и клетки активны в течение нескольких месяцев и даже лет после разложения мягких тканей тела. Такие данные опубликованы в журнале Ecological Processes.
Микробиом кишечника является совокупностью различных бактерий, населяющих этот орган. Человеческий микробиом состоит из более чем ста триллионов клеток и весит примерно 2-3 кг.
Учёные смогли установить, что ДНК бактерий, которые находятся в кишечнике, можно обнаружить в могилах людей спустя месяцы, а иногда и годы после их смерти. Клетки микробиома могут функционировать без доступа к кислороду. Они питаются запасами организма.
Микробиом кишечника принимает участие в разложении тела. Он разрушает белки органов и тканей. Во время этого процесса высвобождается азот. Также клетки микробиома взаимодействуют с местными почвенными микроорганизмами. Это объясняет процесс появления процветающей растительности на земле, где происходит распад.
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Микробиом кишечника является совокупностью различных бактерий, населяющих этот орган. Человеческий микробиом состоит из более чем ста триллионов клеток и весит примерно 2-3 кг.
Микробиом кишечника принимает участие в разложении тела. Он разрушает белки органов и тканей. Во время этого процесса высвобождается азот. Также клетки микробиома взаимодействуют с местными почвенными микроорганизмами. Это объясняет процесс появления процветающей растительности на земле, где происходит распад.
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Мария Фирсова