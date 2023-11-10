Американские учёные назвали восемь правил, которые помогут продлить жизнь

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В США специалисты Колумбийского университета выяснили, какие восемь привычек способствуют сохранению молодости и долголетию. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
В первую очередь учёные порекомендовали сбалансировать питание с упором на свежие овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые. А вот сахар, соль, переработанные и жирные продукты, а также фастфуд лучше исключить совсем, посоветовали специалисты.
Также правилами активного долголетия учёные назвали регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек. Кроме того, важную роль в сохранении молодости играют полноценный сон (не менее семи часов в сутки) и регулярный контроль за уровнями в крови холестерина, глюкозы и артериального давления.
Учёные указали и на индекс массы тела, который должен сохраняться в пределах от 18,5 до 25.
Авторы исследования подчеркнули, что несложные правила позволят сохранить молодость, крепкое здоровье и бодрый дух долгие годы.
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Также правилами активного долголетия учёные назвали регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек. Кроме того, важную роль в сохранении молодости играют полноценный сон (не менее семи часов в сутки) и регулярный контроль за уровнями в крови холестерина, глюкозы и артериального давления.
Авторы исследования подчеркнули, что несложные правила позволят сохранить молодость, крепкое здоровье и бодрый дух долгие годы.
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Диана Аванесян