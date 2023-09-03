Американские учёные выяснили, что поможет дожить до 90 лет

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В Калифорнийском университете обнаружили, что поддержание здорового веса поможет дожить до 90 лет.
Раскрыт новый секрет долголетия. По данным исследований, ключевым фактором жизни до 90 лет может являться поддержание здорового веса. Учёные проанализировали данные 54 437 человек разного возраста и пола. Оказалось, что люди, которые поддерживали нормальный вес к 60 годам, имели большие шансы дожить до преклонного возраста, в отличии от страдающих ожирением.
Лишний вес негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Это приводит к развитию многих заболеваний. Отсутствие мышечной массы, которое характерно для слишком худых людей, также вызывает сложности в повседневной жизни.
Люди, имеющие нормальный вес к 60 годам, продлевают себе жизнь на 15-20 лет, пишет «Доктор Питер».
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Лишний вес негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Это приводит к развитию многих заболеваний. Отсутствие мышечной массы, которое характерно для слишком худых людей, также вызывает сложности в повседневной жизни.
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Мария Фирсова