Американские учёные выяснили, какое количество шагов снизит кровяное давление

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Дополнительные 3 тысячи шагов в день помогли снизить кровяное давление у пожилых.
Учёные из Университета штата Айова назвали количество шагов в день, необходимое пожилым людям, чтобы снизить риск гипертонии. Результаты исследования приводит Journal of Cardiovascular Development and Disease.
Предыдущие работы показали, что физические упражнения оказывают значительное воздействие на кровяное давление у взрослых, помогая существенно снизить его. Затем авторы решили определить, какое именно количество нагрузки нужно, чтобы снизить кровяного давления у пожилых лиц, страдающих гипертонией.
Исследователи набрали 21 пожилого человека в возрасте от 68 до 78 лет. Их попросили носить шагомер, замерять давление при помощи тонометра и ежедневно записывать количества пройденных шагов. До начала наблюдения пенсионеры проходили примерно 4 тысячи шагов в день. Специалисты решили добавить в ежедневную программу ещё 3 тысячи шагов. В сумме участники проходили 7 тысяч шагов в день.
На конец исследования систолическое и диастолическое кровяное давление пенсионеров снизилось примерно на 7 и 4 пункта соответственно. Это равно такому же уровню снижения, который можно наблюдать при приёме антигипертензивных препаратов.
Скорость ходьбы или непрерывность не влияет на результат.
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Предыдущие работы показали, что физические упражнения оказывают значительное воздействие на кровяное давление у взрослых, помогая существенно снизить его. Затем авторы решили определить, какое именно количество нагрузки нужно, чтобы снизить кровяного давления у пожилых лиц, страдающих гипертонией.
На конец исследования систолическое и диастолическое кровяное давление пенсионеров снизилось примерно на 7 и 4 пункта соответственно. Это равно такому же уровню снижения, который можно наблюдать при приёме антигипертензивных препаратов.
Скорость ходьбы или непрерывность не влияет на результат.
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Мария Фирсова