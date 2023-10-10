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Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания, которое может быть у каждого третьего.
Учёные из Университета Джона Хопкинса выявили новое сердечно-сосудистое заболевание, которое сочетает в себе болезни почек, нарушение обмена веществ и сбои в работе сердца и сосудов, пишет TimesNewsUK.
Новое заболевание назвали сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно представляет собой комплекс из трёх групп расстройств. По данным учёных, в США риску развития данного заболевания подвержен каждый третий.
Вероятность появления такого заболевания повышается для людей с преддиабетом и наличием избыточного веса— первая ступень. Те, кто страдает диабетом, гипертонией и заболеванями почек, располагаются на второй ступени. Третья ступень объясняется наличием заболеваний сердца и почек одновременно, а четвертая характеризуется сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2 типа или болезнями почек.
Особенностью ССПМС можно считать тот факт, что заболевания, которые входят в его основу, способны стимулировать развитие друг друга. Гипертония обычно сопровождает диабет второго типа. А диабет вызывает сбои в работе почек. Он провоцирует появление диабетической нефропатии. И всё это в совокупности приводит к развитию серьезных заболеваний сердца (ишемия, инфаркт миокарда).
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Новое заболевание назвали сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно представляет собой комплекс из трёх групп расстройств. По данным учёных, в США риску развития данного заболевания подвержен каждый третий.
Особенностью ССПМС можно считать тот факт, что заболевания, которые входят в его основу, способны стимулировать развитие друг друга. Гипертония обычно сопровождает диабет второго типа. А диабет вызывает сбои в работе почек. Он провоцирует появление диабетической нефропатии. И всё это в совокупности приводит к развитию серьезных заболеваний сердца (ишемия, инфаркт миокарда).
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Мария Фирсова