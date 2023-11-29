Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

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«Вы каждый день в контакте с нашими пациентами, имеете огромную практику и знаете, что без научной базы и новых методик исследования в медицине не обойтись. Профессия врача всегда была и остается одной из самых прогрессивных и новаторских. Когда медики в постоянном поиске и открыты к новым знаниям — это весомый вклад в развитие здравоохранение и в здоровье тысячи людей, которые обращаются к Вам за помощью. Спасибо за Ваш благородный труд и за то, что делитесь мыслям и инициативами по повышению качества медицины! », - отметил Андрей Воробьёв.
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