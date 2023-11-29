Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал об основных факторах риска заражения ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохранения Московской области.

Опасными факторами, которые могут привести человека к заражению ВИЧ в первую очередь являются алкоголь и наркотики, а также неразборчивость в выборе партнера.





«Хочу напомнить, что вирус иммунодефицита человека вызывает медленно прогрессирующее заболевание. Раньше без лечения это был смертельный приговор. Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», — отметил врач.





Кроме этого, Холдин объяснил, что именно из-за алкоголя и наркотиков человек может стать жертвой заражения от ВИЧ-инфицированного.

Стоит отметить, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.