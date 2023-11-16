Андрей Воробьёв посетил после ремонта поликлинику в Молодежном

Дошкольники могут болеть ОРВИ до 8-10 раз в год, и это нормально, сообщила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова. Она успокоила родителей часто болеющих детей, у которых эта проблема превращается в затяжной марафон, и ребёнок болеет почти каждый месяц.