Андрей Воробьёв посетил после ремонта поликлинику в Молодежном

Фото: Дмитрий Белицкий
губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники в Молодежном после ремонта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Во время визита медицинского учреждения губернатор пообщался с персоналом и пациентами.
Стоит отметить, что в поликлинике появились отдельные фильтр-бокс для приема инфекционных больных и блок со своим входом для маленьких пациентов. Также теперь для жителей доступны рентген-кабинет, физиокабинет и соляная комната..
Кроме этого, в апреле 2023 был открыт кабинет УЗИ с аппаратом и установили аппарат ХМТ-СМАД, который помогает в мониторинге суточного артериального давления.
Читайте также:
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ФОК «Молодежный»
Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Во Власихе открыли памятник герою России протоиерею Михаилу Васильеву
«Эта поликлиника единственная в ЗАТО - и тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить в соседние территории за медицинской помощью. Поэтому в прошлом году мы навели здесь порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника» с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже », - поделился Андрей Воробьёв.
Кроме этого, в апреле 2023 был открыт кабинет УЗИ с аппаратом и установили аппарат ХМТ-СМАД, который помогает в мониторинге суточного артериального давления.
Читайте также:
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ФОК «Молодежный»
Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Во Власихе открыли памятник герою России протоиерею Михаилу Васильеву
Мира Полтева