Андрей Воробьёв отметил важность качества стоматологической помощи

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что качество стоматологической помощи является важным элементом в медицинском обслуживании.
«Уверен, что вместе с нашими врачами мы обязательно справимся», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Также, Андрей Воробьёв отметил необходимость увеличения числа стоматологических центров, где возможно оказание помощи под наркозом. Губернатор подчеркнул, что тема наркоза является особенно чувствительной оказании стоматологической помощи.
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Алиса Сергиенко