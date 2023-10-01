Английские учёные заявили о негативном влиянии высшего образования на психику

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Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что высшее образование повышает риск развития депрессии и тревоги.
Результаты данного исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health. За последние годы выросло количество молодых людей, которые получили высшее образование, также увеличилось и число людей, страдающих от депрессии и тревожного расстройства. Исследователи решили, что высшее образование может быть связано с повышенным риском данных расстройств.
В общей сложности в исследовании приняли участие почти 11 тысяч человек. Чуть больше половины из них получили высшее образование. У учащихся наблюдалось больше симптомов депрессии и тревоги, чем у их сверстников, которые не получали образования. Но к 25 годам разница между симптомами у двух групп пропадала.
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В общей сложности в исследовании приняли участие почти 11 тысяч человек. Чуть больше половины из них получили высшее образование. У учащихся наблюдалось больше симптомов депрессии и тревоги, чем у их сверстников, которые не получали образования. Но к 25 годам разница между симптомами у двух групп пропадала.
«Мы ожидали, что у студентов высших учебных заведений психическое здоровье будет лучше, чем у сверстников, поскольку они, как правило, обычно происходят из более привилегированных слоев общества», — говорят авторы исследования.По мнению учёных, нужны дополнительные исследования, чтобы определить риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются студенты.
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Мария Фирсова