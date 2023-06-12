Appetite: Ученые рассказали, как убедить поесть привередливого ребенка

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В опросе ученых приняли участие 1500 матерей детей в возрасте до пяти лет. Выяснилось, что когда родители привередливых детей используют давление, чтобы побудить детей есть, их пищевое поведение только ухудшается. Среди негативных практик авторы отметили шантаж, когда родители требуют от ребенка съесть еду в обмен на возможность поиграть или сладости.
Еще один способ — приготовление продуктов в необычном виде и маскировка некоторых ингредиентов. Ученые пояснили, что такой трюк может в краткосрочной перспективе улучшить потребление пищи, однако не способствует выработке здоровых привычек.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала самый опасный для сосудов продукт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».