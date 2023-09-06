АСИ: Около 15 млн человек в России находятся в глубокой депрессии

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«В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан – около 15 миллионов человек в стране. Среди самых массовых ситуаций – длительная тяжелая болезнь и погашение крупного кредита», — заявляют в АСИ.Кроме того, среди причин глубокой депрессии 40 тысяч опрошенных россиян назвали насилие в семье, а также длительное одиночество.
Психиатр, нарколог, руководитель центра психотерапевтической помощи населению Юрий Вяльба перечислил три главных признака депрессии, к которым отнёс три вида заторможенности человека: физическую, эмоциональную и мыслительную. Причём о депрессии говорят, если человек испытывает все эти состояния одномоментно. Он отметил, что если прослеживаются два и менее перечисленных признака, то это ещё не депрессия, но уже можно говорить о субдепрессивном состоянии личности, которое может быть вызвано неврозом, социальными проблемами и т.д.
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