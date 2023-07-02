Австралия первой в мире дала разрешение лечить депрессию психоделиками

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Австралия разрешила выписывать экстази и псилоцибин для лечения ПТСР и депрессии
Австралия стала первой страной мира, которая легализовала использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства и депрессии. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia, ссылаясь на Австралийское управление терапевтических товаров (TGA).
«Австралийские врачи могут назначать дозы MDMA (экстази) для лечения ПТСР. Псилоцибин можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией», — сообщили в TGA.
Своё решение власти объяснили тем, что эффективные способы лечения указанных расстройств отсутствуют.
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«Австралийские врачи могут назначать дозы MDMA (экстази) для лечения ПТСР. Псилоцибин можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией», — сообщили в TGA.
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Мария Фирсова