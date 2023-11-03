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«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе

Daily Mail: Сексолог Кокс рассказала, что раздражает мужчин в постели
03 ноября 2023, 07:35
Фото: istock / stefanamer

Фото: istock / stefanamer

Сексолог Трейси Кокс попросил мужчин рассказать о самых раздражающих моментах в сексе. Большинство назвали прелюдии. Об исследовании пишет Daily Mail.
Кокс рассказала, что для многих мужчин проникающий секс является любимой частью в сексе. А испортить процесс может только скучающий вид партнерши или ее просьба поторопиться, поделилась сексолог.

Многие мужчины также не любят, когда во время интима возникают мысли о провале.


«Когда я начинаю отношения, поначалу беспокойство действует мне на нервы. Женщины обладают такой силой, которую даже не осознают. Им достаточно одного неодобрительного взгляда, и мы раздавлены», — поделился один из собеседников сексолога.
Многие мужчины также сказали, что терпеть не могут когда женщины не подготавливается к оральному сексу в плане гигиены или вообще отказываются о такого формата интима.

Кокс также сказала, что многие парни не хотят смотреть вместе со своими девушкам порнографические фильмы. Она объяснила это тем, что кто-то в паре может стесняться, а кому-то тема фильмов для взрослых кажется слишком личной.

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Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания
Кардиолог Бирюкова посоветовала употреблять рыбу и масло для здоровья сердца
03 ноября 2023, 05:15

Фото: iStock/Elena_Danileiko

Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, какие продукты считаются самыми полезными для сосудов и сердца.
По словам специалиста, под сбалансированным питанием подразумевается не только диета и ограничения в употреблении определённых продуктов, но и качество употребляемых продуктов, с которыми в организм должны попадать витамины, микроэлементы и клетчатка. Об этом пишет «Газета.Ru».

Бирюкова посоветовала добавить в рацион рыбу, а также оливковое и подсолнечное масло.

«Самой полезной является жирная рыба: сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы один-два раза в неделю профилактирует риски, связанные с развитием атеросклероза», — цитирует издание слова собеседницы.

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Neuron: Бессонница способна смягчить депрессию
03 ноября 2023, 05:01

Фото: iStock/simpson33

Учёные выяснили, что бессонная ночь может смягчить симптомы депрессии. Однако активно применять такой способ не стоит из-за краткосрочного эффекта, пишет Neuron.
В публикации говорится, что это явление объясняется увеличением высвобождения дофамина в определённых областях головного мозга.

Специалисты пояснили, что острые нарушения сна связаны с прямым изменением психики. Так, бессонница способна оказывать негативное влияние на поведение человека, что уже достаточно давно выяснили медики.

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Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью
Сомнолог Бузунов: Легче просыпаться осенью поможет искусственный свет
03 ноября 2023, 00:36

Фото: iStock/Maria Korneeva

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что для лёгкого пробуждения в осенний период можно с помощью времени подъёма и воздействия света самостоятельно корректировать свой циркадный ритм.
Специалист пояснил, что у многих людей к зиме циркадные ритмы смещаются из-за утренней темноты.

«Если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать», — цитирует слова собеседника радио Sputnik.

Врач отметил, что смещать циркадные ритмы можно самостоятельно. Так, поможет использование искусственного освещения. Подойдут светобудильники или яркая белая лампа в 10 тысяч люксов, добавил Бузунов.

«Вечером мы можем хоть с пяти часов носить солнцезащитные очки, в семь закрывать шторы и создавать блэкаут, и мозг будет думать, что наступила ночь. Главное — постоянно соблюдать режим, тогда ритм подстроится», — пояснил сомнолог.

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Диетолог Королева: Лишний вес увеличивает риск инсульта в семь раз
02 ноября 2023, 19:12

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что лишний вес и сахарный диабет в семь раз увеличивают риск инсульта.
Кроме того, ожирение может привести метаболическому синдрому, который повышает риск инфаркта.

Диетолог отметила, что к лишнему весу и ожирению приводит, в первую очередь, неправильное питание и вредная еда.

«Сочетание сахарного диабета и артериальной гипертонии, которая также формируется на фоне избытка веса, повышает риск инсульта в семь раз. Метаболические поломки в организме и абдоминальное ожирение приводят к формированию метаболического синдрома, из-за чего повышается риск инфаркта миокарда», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

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#питание
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Диетолог Гинзбург заявил об исключительной пользе хурмы для людей в 50+
02 ноября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/gresei

Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил о том, что хурма полезна для людей старше 50 лет тем, что позволяет предотвратить старение и сохранить пигмент кожи и волос.
Он заявил, что фрукт является не просто вкусным, но и максимально полезным.

«В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов ценен особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от опасных инфекционных возбудителей», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Однако и злоупотреблять хурмой тоже не следует. По словам врача, к ней с осторожностью надо относится людям с проблемами поджелудочной железы, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом.

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400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске
02 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

С начало осени в Волоколамске прошли вакцинацию от гриппа более четырёх тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
С 1 сентября в Волоколамской детской поликлинике проводится вакцинация отечественными препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

«Количество желающих пройти вакцинацию от гриппа растёт. Это значит, что родители стали более осознанно подходить к здоровью своих детей», — подчеркнула и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.

Стоит отметить, что перед вакцинацией от гриппа и других заболеваний необходимо проконсультироваться с педиатром и получит от него направление.

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#профилактика
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Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой
02 ноября 2023, 17:27

Фото: Istockphoto / Iamthatiam

Кожа женщины из Китая стала оранжевой после того, как она 3 месяца ела одну морковь.
World of Buzz сообщает, что жительница Пекина 3 месяца питалась одной морковью в надежде сбросить вес. К концу диеты женщина обнаружила, что кожа приобрела оранжевый оттенок. Китаянка испугалась и обратилась к врачам.

Анализы показали, что она абсолютно здорова. Врач рекомендовал пить больше воды, избегать цветной пищи. При соблюдении рекомендаций цвет кожи восстановится в течение 2 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Саратове женщина перепутала беременность с раком. В приемное отделение Областной клинической больницы госпитализировали 43-летнюю пациентку с подозрением на опухоль малого таза. Во время обследования выяснилось, что женщина беременна. 

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В Саратове женщина перепутала беременность с раком
02 ноября 2023, 16:11

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

В приемное отделение Областной клинической больницы госпитализировали пациентку с подозрением на опухоль малого таза.
Во время обследования выяснилось, что женщина беременна, сообщает Telegram-канал больницы. 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в области живота, общую слабость и плохое самочувствие. Пациентка подозревала у себя онкологию. 

Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.

«У женщины был настоящий шок, она долго переспрашивала, не ошиблись ли мы. Но ошибки быть не могло! На мониторе УЗИ был виден крупный, почти доношенный здоровый мальчик», —сообщила врач УЗИ-диагностики ОКБ Елена Хряпина.
Женщина много лет думала, что бесплодна. Вместе с мужем они усыновили 5 детей.

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#беременные женщины
#здоровье
#онкология
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Терапевт Савельева: Постоянная усталость может говорить об анемии
02 ноября 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/fizkes

Старший врач-терапевт Олеся Савельева сообщила, что постоянная усталость может указывать на ряд серьёзных недугов, включая железодефицитную анемию.
«Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения», — заявила в беседе с Газета.ру Савельева.

Она добавила, что состояние постоянной усталости также может говорить о соответствующем синдроме, депрессии и гипотиреозе.

Кроме этого, повышенная усталость наблюдается у людей, страдающими от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической почечной недостаточности, аутоиммунных заболеваний, инфекций и некоторых видах рака.

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#здоровье
#врач
#депрессия
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