«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе

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Сексолог Трейси Кокс попросил мужчин рассказать о самых раздражающих моментах в сексе. Большинство назвали прелюдии. Об исследовании пишет Daily Mail.
Кокс рассказала, что для многих мужчин проникающий секс является любимой частью в сексе. А испортить процесс может только скучающий вид партнерши или ее просьба поторопиться, поделилась сексолог.
Многие мужчины также не любят, когда во время интима возникают мысли о провале.
Кокс также сказала, что многие парни не хотят смотреть вместе со своими девушкам порнографические фильмы. Она объяснила это тем, что кто-то в паре может стесняться, а кому-то тема фильмов для взрослых кажется слишком личной.
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Многие мужчины также не любят, когда во время интима возникают мысли о провале.
«Когда я начинаю отношения, поначалу беспокойство действует мне на нервы. Женщины обладают такой силой, которую даже не осознают. Им достаточно одного неодобрительного взгляда, и мы раздавлены», — поделился один из собеседников сексолога.Многие мужчины также сказали, что терпеть не могут когда женщины не подготавливается к оральному сексу в плане гигиены или вообще отказываются о такого формата интима.
Кокс также сказала, что многие парни не хотят смотреть вместе со своими девушкам порнографические фильмы. Она объяснила это тем, что кто-то в паре может стесняться, а кому-то тема фильмов для взрослых кажется слишком личной.
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Алина Юрчак