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Биолог Ижевский заявил об опасности красных муравьёв

12 сентября 2023, 14:01
Фото: istockphoto.com/lirtlon

Фото: istockphoto.com/lirtlon

Доктор биологических наук Сергей Ижевский заявил, что муравей огненный импортный красный, является одним из самых опасных видов насекомых в мире.
Яд насекомого крайне опасен для человека и может грозить даже смертью.

«При укусе человека муравей впрыскивает в кожу с помощью жала яд из железы, которая находится в задней части брюшной зоны насекомого. А для некоторых людей, страдающих аллергическими реакциями, такая встреча может завершиться смертельным исходом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ижевский.


Кроме того, муравьи могут навредить не только человеку, но и окружающей среде и технике. Изветсно, что насекомые способны выводить из строя электрооборудование, автомобили и компьютеры, повреждать посевы.
Сейчас красные муравьи обитают в Италии, однако есть угроза их распространения по всей территории ЕС из-за потепления.

Ранее в интернете распространилось видео с крайне харизматичным котом. Как передаёт utro.ru, питомец буквально гипнотизировал столь приглянувшийся ему бургер хозяина.

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Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка
12 сентября 2023, 14:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского поступила 39-летняя женщина на 10-й неделе беременности с диагностированным ранее холедохолитиазом.

Такая патология обусловлена камнями в желчных протоках и механической желтухой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили, что камень смещен в выходящий отдел желчного протока и застрял там, затрудняя отток желчи, которая всасывалась напрямую в кровь и кожа пациентки приоребрела характерный жёлтый оттенок. 

«У пациентки камень вклинился в большой дуоденальный сосочек, тем самым перекрыв ток желчи и сока из поджелудочной железы. Это и стало причиной интенсивных болей в животе с развитием механической желтухи. Мы вовремя извлекли камень диаметром 1 см эндоскопическим способом, не произведя ни единого разреза на коже пациентки. Затягивание лечения при данной патологии также грозит развитием острого деструктивного панкреатита — крайне опасной патологии», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

Состояние пациентки улучшилось, она уже выписана из больницы под наблюдение врачей.

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#больницы
#кожа
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Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок
12 сентября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Электронные сервисы позволяют получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».
Справки, которые можно получить онлайн:

— справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
— сертификат о профилактических прививках;
— справка 086/у, которая необходима абитуриентам;
— справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у; 
— справка для детского лагеря - 079/у;
— выписка из амбулаторной карты;
— санаторно-курортная карта для детей (076/у);
 — санаторно-курортная карта для взрослых (072/у);
— справка для предоставления в спортивную секцию.
«Перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей. Потому что теперь в ряде случаев пациенту нет необходимости идти в поликлинику за документом — получить некоторые виды справок можно онлайн, оставив заявку. Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Самой популярной справкой, которую заказывали онлайн стала справка об отсутствии контактов.

Чтобы оформить справки необходимо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». В течение трёх рабочих дней документ появится в личном кабинете.

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Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости
12 сентября 2023, 09:49

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В травматологическое отделение Электростальской больницы поступила 91-летняя женщина после неудачного падения.

Травматологи Электростальской больницы выяснили, что пожилая женщина упала дома. Врачи провели обследование, в ходе которого диагностировали пациентке перелом бедренной кости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентке требовалась операция, на котору она долго не могла решится из-за из-за возраста и сопутствующих заболеваний, которых было очень много. Однако после проведенного обследования, удостоверившись в отсутствии критических противопоказаний, врачи уговорили пациентку на операционное вмешательство.  

«Мы сопоставили костные отломки на специальном ортопедическом столе, после чего через небольшие доступы по 3 см установили металлоконструкцию для фиксации перелома. Такая техника позволяет малоинвазивно осуществлять все этапы операции, что очень актуально для пожилых пациентов, и позволяет вернуться к привычному образу жизни за короткие сроки», — рассказал заведующий травматологического отделения Андрей Мелешкин.    

На сегодняшний день пациентка хорошо себя чувствует, её уже выписали из больницы. 

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#служба
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Терапевт Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке
Терапевт Иванова: При анафилактическом шоке нужно прервать контакт с аллергеном
12 сентября 2023, 01:37

Фото: iStock/Drazen Zigic

Терапевт Виктория Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам специалиста, в первую очередь нужно устранить контакт с аллергеном и до приезда медиков контролировать состояние человека

«Если аллерген попал внутривенно — скорость распространения острой реакции займет 30–60 секунд. Если аллергия на пищу — реакция появится через 15–90 минут», — цитирует издание слова собеседника.

Иванова добавила, что в случае укуса насекомым нужно вынуть жало, после чего приложить к месту укуса лёд. В случае, если аллергическая реакция вызвана пищей, больному нужно прополоскать рот и по возможности промыть желудок.

Кроме того, терапевт посоветовала расстегнуть тесную одежду и открыть окно, а если человека тошнит — перевернуть его на левый бок. При этом ноги нужно зафиксировать приподнятыми примерно на 45°.

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#аллергия
#терапевт
#здоровье
#помощь
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Врач Гальперин усомнился в способности ИИ заменить диагноста
11 сентября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил, что при нынешнем развитии технологий искусственный интеллект не способен заменить врача-диагноста в медицине.
«Сегодня об ИИ в здравоохранении известно только то, что в него вложены огромные деньги. Есть сферы, где автоматизация действительно помогает врачам – это различные методы рентген-диагностики. Что касается постановки окончательного диагноза, то доказательств того, что это можно делать с помощью таких автоматизированных методов – нет», – высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Гальперин.

А председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.

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#ии
#технологии
#здравоохранение
#медицина
#врачи
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В Союзе пациентов объяснили пользу внедрения ИИ в здравоохранение
Председатель Союза Вострикова заявила о пользе ИИ в здравоохранении
11 сентября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.
«У нас много образованных врачей, но один человек не может обладать тем объемом знаний, чтобы выявить редкое заболевание и поставить окончательный диагноз, для этого назначают консилиум. А ИИ уже работает автономно по многим направлением в медицине, например, можно загрузить в специальную программу фотографию, чтобы она определила злокачественная родинка или нет», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Вострикова.

При этом, она подчеркнула, что негативным последствием такого внедрение является сокращение кадров медучреждений.

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#больницы
#ии
#здравоохранение
#технологии
#медицина
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Первый ребёнок со СМА, лечившийся самыми дорогими лекарствами, чувствует себя лучше
11 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Девочка из Колпино Алиса Овечкина, ставшая первым ребенком со СМА (спинальной мышечной атрофией), получившим в Санкт-Петербурге терапию самыми дорогими лекарствами в мире – «Спинразой» и «Золгенсма», чувствует себя лучше, здоровье её крепнет.
Об этом рассказал отец девочки Юрий.

Сообщается, что семья переехала в Москву из-за работы.

«Реабилитацией по-прежнему занимаемся дома. Планируем ездить в дневной центр при Московском хосписе, там есть и другие дети, и учителя. Алиса стала более общительной, раньше говорила отдельные слова, а сейчас пытается формулировать целые предложения. Поменяли активную коляску на российского производителя «Кинезис», в ней она прямо работать начала. Она старается, коляска ей очень нравится», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Юрий.

Он добавил, что Алиса стала активным и любопытным ребёнком: любит убегать от родителей, исследовать закоулки и новые места, гоняться с детьми на самокате и электросамокате на перегонки.

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#семьи с детьми
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Академик Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов
Академик Калинин: В арбузы могут вводить химический раствор
11 сентября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/marketlan

Генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин заявил, что смерть после употребления арбуза возможна, если недобросовестные предприниматели вкалывают в ягоды химические растворы для их более красивого вида и быстрого созревания.
«В начале, когда ещё арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, с химическим красителем. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный. После этого, извините, но можно умереть. Смотря какое вещество туда закачали», — сказал в беседе с Pravda.Ru Калинин.

Он добавил, что такие меры могут предприниматься не только у нас в стране.

Специалист отметил, что при отравлении таким арбузом человек может потерять сознание, также могут начаться расстройство ЖКТ и головные боли.

По словам эксперта, аналогичная ситуация происходит с дынями.

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#арбуз
#питание
#безопасность
#отравление
#здоровье
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Нутрициолог Писарева предупредила о возможном опьянении от кваса
11 сентября 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/Maksim Tikhonov

Нутрициолог Ирина Писарева заявила, что от кваса можно опьянеть, выпив сразу несколько литров в течение часа.
Она отметила, что алкогольные свойства напитка могут усиливаться при неправильных транспортировке и хранении кваса.

«Если выпить от 2-3 л обычного кваса в течение часа, то можно опьянеть, алкотестеры могут показать промилле. Это приравнивается к одной бутылке пива. Опасно будет для любого водителя: он выпивает небольшую бутылочку кваса, и сотрудники ГАИ могут остановить его и привлечь за правонарушение», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Писарева.

Специалист добавила, что напиток не рекомендован людям с проблемами ЖКТ, различными язвами, гастритами, с ожирением и лишним весом, а также тем, у кого инсулинорезистентность и сахарный диабет.

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Названы продукты, усиливающие мигрень
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#напитки
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