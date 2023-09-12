Биолог Ижевский заявил об опасности красных муравьёв

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«При укусе человека муравей впрыскивает в кожу с помощью жала яд из железы, которая находится в задней части брюшной зоны насекомого. А для некоторых людей, страдающих аллергическими реакциями, такая встреча может завершиться смертельным исходом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ижевский.
Сейчас красные муравьи обитают в Италии, однако есть угроза их распространения по всей территории ЕС из-за потепления.
Ранее в интернете распространилось видео с крайне харизматичным котом. Как передаёт utro.ru, питомец буквально гипнотизировал столь приглянувшийся ему бургер хозяина.
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