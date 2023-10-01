Биолог рассказал, какие анализы сдать после укуса активной осенью мухи-кровососки

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что при укусе мухи-кровососки необходимо наблюдать за местом укуса, а также можно отнести живое насекомое в лабораторию для проверки на носительство возбудителей опасных заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«На самом деле большинство смахнет насекомое еще до укуса. Это связано с тем, что попав на тело человека, оленьи мухи кусают не сразу: они начинают ползать по нему в поисках шерстяного покрова. Длительное раздражение, боль или наличие незаживающей раны требуют обращения к врачу», — цитирует Марьинского «Газета.Ru».По словам биолога, после укуса мухи-кровососки следует сдать анализ на болезнь Лайма.
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