Быстрые роды приняли в Люберецком роддоме у пациентки с кровотечением

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna
От медицинского осмотра матери до рождения ребенка прошло всего 8,5 минут.
Baza пишет, что 27-летнюю будущую маму доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с кровотечением. Девушка была на поздних сроках. Врачи быстро осмотрели пациентку и поставили опасный диагноз — отслойка плаценты.
Роженицу в срочном порядке отправили на кесарево сечение и уже через пару минут на свет появилась девочка весом 3 кг. Ребёнок здоров. Её вместе с мамой выписали через 5 дней.
Ранее в Саратове женщина перепутала беременность с раком. 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в области живота, общую слабость и плохое самочувствие. Пациентка подозревала у себя онкологию.
Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.
Читайте также:
В Саратове женщина перепутала беременность с раком
Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой
25-летняя девушка вколола ботокс и теперь не может улыбаться
Роженицу в срочном порядке отправили на кесарево сечение и уже через пару минут на свет появилась девочка весом 3 кг. Ребёнок здоров. Её вместе с мамой выписали через 5 дней.
Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.
Читайте также:
В Саратове женщина перепутала беременность с раком
Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой
25-летняя девушка вколола ботокс и теперь не может улыбаться
Мария Фирсова