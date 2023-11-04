Быстрые роды приняли в Люберецком роддоме у пациентки с кровотечением

Когда собака писается при встрече вас дома, это может говорить как о простой радости, так и о серьёзном стрессе. Чтобы разобраться в причинах такого поведения, нужно обратить внимание на другие факторы, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.