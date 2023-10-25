Блогерша Амма рассказала о серьёзных последствиях жиросжигающих инъекций

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По воспоминаниям Беатрис, на следующее утро после посещения салона у неё началось недомогание, поднялась температура, появился озноб и холодный пот, а на коже в местах инъекций возникли красные болезненные раны.
«Однажды я проснулась в слезах в три часа ночи и подумала: «Мне пора в больницу». Боль была мучительной. Инфекция была просто повсюду», —вспоминает Беатрис.Врачи диагностировали у Аммы некроз тканей, который возник из-за нарушений правил дезинфекции. В местах, куда входила игла, возникли наполненные гноем фурункулы. Их удалили хирургическим путём.
«Потребовался почти целый год, чтобы мои раны зажили. Мне пришлось сделать множество операций, чтобы удалить как можно больше инфицированных тканей. Сейчас спустя 3 года я снова начинаю лечение. Последствия очень тяжелые для организма», — говорит Беатрис Амма.По словам блогерши, косметическая процедура нанесла ущерб здоровью и навсегда изменила тело, которое теперь покрыто многочисленными шрамами. Их невозможно удалить. Но девушка продолжает вести блог о спорте и здоровье и учит своих подписчиков принимать себя со всеми изъянами.
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