Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

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«Регулярная диагностика позволяет получить актуальную информацию о своём организме, а также вовремя обнаружить патологии. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 млн человек. У порядка 30 тыс из них выявлены заболевания, о которых они прежде не знали», – рассказала Стригункова.Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области можно пройти в поликлинике в будни и по субботам. Для диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы.
Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на «Госуслугах».
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