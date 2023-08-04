Более 100 семей собрал Фестиваль грудного вскармливания в Балашихе

Фото: Минздрав МО
Московский областной перинатальный центр провёл в Балашихе Фестиваль грудного вскармливания. Поделиться опытом и получить ценные знания собрались более 100 семей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фестиваль был приурочен к Неделе грудного вскармливания, которая отмечается с 1 по 7 августа. Участники послушали доклады врачей и специалистов о преимуществах и правильной технике грудного вскармливания, последних научных исследованиях в этой области
Участники также изготовили куклы «Кормилица» и прошли арт-терапию от перинатального психолога.
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«Это важный шаг в популяризации грудного вскармливания. Мы стремимся создать сообщество, где молодые мамы могут обмениваться опытом и получать поддержку. Это важно не только для здоровья младенцев, но и для психологического комфорта матерей», – сказала главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.
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Лора Луганская