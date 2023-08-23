Более 1,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

В Московской области жителям доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Жители могут пройти тестирование в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в во время выездов мобильных медицинских комплексов, оснащенных современным оборудованием, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. С начала года его прошли уже свыше 1,2 млн человек. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, к.м.н. Александр Пронин.





Информация о тестировании и о заболевании можно посмотреть на сайте.

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