Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области можно пройти в поликлинике в будни и по субботам. Для диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем говорить о важности регулярной диагностики. Только так можно своевременно выявить опасное заболевание и пройти лечение. И не надо бояться - заболевание развивается вне зависимости от того, хотим мы о нем знать или нет. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 1,5 млн жителей. Обследование позволило выявить у них 51 тыс. заболеваний, о которых они не знали», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.
Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на «Госуслугах».
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