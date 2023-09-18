Более 170 тысяч подмосковных детей уже сделали прививку от гриппа

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».
«Грипп – опасное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям. Для того, чтобы обезопасить себя, близких и детей необходимо пройти вакцинацию. данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 170 тысяч детей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.
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