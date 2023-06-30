Более 180 млн рублей выделят на компьютеры для здравоохранения в Подмосковье

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Конкурс на поставку техники уже объявлен
В Московской области объявили конкурс на поставку компьютерной техники для учреждений здравоохранения региона, стартовая цена составила почти 187 млн рублей.
Уточняется, что конкурс был объявлен Комитетом по конкурентной политике Московской области.
Как уточняют «Вести Подмосковья», медицинская компьютерная техника будет предназначена для формирования доступа к информационным системам региона в сфере здравоохранения. Благодаря новым компьютерам в области удастся создать 2 180 автоматизированных рабочих мест.
В то же время оборудование резидента ОЭЗ «Дубна» представили на XV Всероссийском научно-образовательном форуме «Медицинская диагностика – 2023». Форум проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 30 мая по 1 июня. В течение трёх дней работы форума участники успевают обсудить вопросы повышения эффективности диагностических исследований, познакомятся с современным оборудованием, техникой.
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Уточняется, что конкурс был объявлен Комитетом по конкурентной политике Московской области.
В то же время оборудование резидента ОЭЗ «Дубна» представили на XV Всероссийском научно-образовательном форуме «Медицинская диагностика – 2023». Форум проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 30 мая по 1 июня. В течение трёх дней работы форума участники успевают обсудить вопросы повышения эффективности диагностических исследований, познакомятся с современным оборудованием, техникой.
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Мелисса Тимофеева