Более 20 передвижных рентген-аппаратов поступили в Подмосковные больницы с начала года

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В 2023 году в больницах Московской области установили более 20 рентген-аппаратов. В регионе переоснащают медицинские организации современным тяжёлым оборудованием, заменяют аналоговые аппараты на цифровые.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
В этом году новое оборудование поступило в 18 стационаров. Из них стационары: Коломенской, Дубненской, Видновской больницы и другие медучреждения региона.
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
Время проведения обследования на цифровом аппарате значительно ниже, чем на аналоговом, а также результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
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Реабилитационное оборудование на сумму более 150 млн рублей поступило в подмосковные больницы.
В этом году новое оборудование поступило в 18 стационаров. Из них стационары: Коломенской, Дубненской, Видновской больницы и другие медучреждения региона.
«Современное медицинское оборудование позволяет проводить качественную диагностику пациентам. Так, с начала года в наши больницы мы закупили и поставили 23 передвижных рентгеновских аппарата на сумму более 175 миллионов рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
Время проведения обследования на цифровом аппарате значительно ниже, чем на аналоговом, а также результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
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В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты.
Реабилитационное оборудование на сумму более 150 млн рублей поступило в подмосковные больницы.
Алиса Сергиенко