Более 20 жителей деревни подмосковной Каширы прошли осмотр у узкопрофильных специалистов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Врачебная бригада Каширской центральной районной больницы, состоящая из терапевта, эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики и стоматолога, провела приём и осмотр жителей деревни Яковское.
В рамках приёма врачи осмотрели 23 человек, каждому из которых провели необходимый комплексный осмотр, а также дополнительные процедуры по необходимости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Врач-эндокринолог и врач-терапевт провели осмотр 7 человек. Ультразвуковую диагностику провели у 10 человек, используя современные методы для выявления возможных патологий или заболеваний.
Процедуру онкоскрининга полости рта с помощью люминесцентного стоматоскопа смогли пройти 8 человек.
Все врачи уделяли особое внимание на общее состояние здоровья и выявление ранних признаков заболеваний.
В рамках выезда бригады рвачей, 10 человек смогли пройти диспансеризацию.
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«Предварительная запись пациентов к тому или иному медицинскому специалисту проходила через участкового врача. Такие мероприятия позволяют пациентам регулярно контролировать состояние здоровья, а нам как медикам принимать своевременные меры для поддержания его на высоком уровне», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.
Процедуру онкоскрининга полости рта с помощью люминесцентного стоматоскопа смогли пройти 8 человек.
Все врачи уделяли особое внимание на общее состояние здоровья и выявление ранних признаков заболеваний.
В рамках выезда бригады рвачей, 10 человек смогли пройти диспансеризацию.
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Алиса Сергиенко