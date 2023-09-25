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Более 20 жителей деревни подмосковной Каширы прошли осмотр у узкопрофильных специалистов

25 сентября 2023, 12:22
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Врачебная бригада Каширской центральной районной больницы, состоящая из терапевта, эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики и стоматолога, провела приём и осмотр жителей деревни Яковское.
В рамках приёма врачи осмотрели 23 человек, каждому из которых провели необходимый комплексный осмотр, а также дополнительные процедуры по необходимости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Предварительная запись пациентов к тому или иному медицинскому специалисту проходила через участкового врача. Такие мероприятия позволяют пациентам регулярно контролировать состояние здоровья, а нам как медикам принимать своевременные меры для поддержания его на высоком уровне», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.

Врач-эндокринолог и врач-терапевт провели осмотр 7 человек. Ультразвуковую диагностику провели у 10 человек, используя современные методы для выявления возможных патологий или заболеваний.

Процедуру онкоскрининга полости рта с помощью люминесцентного стоматоскопа смогли пройти 8 человек.


Все врачи уделяли особое внимание на общее состояние здоровья и выявление ранних признаков заболеваний.

В рамках выезда бригады рвачей, 10 человек смогли пройти диспансеризацию.

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Углублённую диспансеризацию после коронавируса с начала года прошли 200 тыс жителей Подмосковья
25 сентября 2023, 11:35

Фото: Минздрав МО

Около 200 тыс жителей Подмосковья, переболевших коронавирусом, прошли углублённую диспансеризацию с начала 2023 года. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Углублённая диспансеризация позволяет своевременно обнаружить осложнения после COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем», – пояснила Стригункова.
Первый этап углублённой диспансеризации включает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента могут направить на второй этап углублённой диспансеризации – компьютерную томографию лёгких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
 
Пройти углублённую диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее чем через 60 дней после выздоровления. Записаться необходимо на портале госуслуг, по тел. 122, через чат-бот Денис в Telegram. Можно также обратиться непосредственно в поликлинику. 

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#коронавирус
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#диспансеризация
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола»
25 сентября 2023, 03:14

Фото: iStock/lusia599

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возвращении эпидемии COVID-19. Один из новых штаммов — «пирола», пишет Пятый канал.
«Пирола» заработал себе репутацию одного из самых свирепых штаммов коронавируса, который косит людей разного возраста.

В Роспотребнадзоре назвали симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них насморк, чихание, боль в горле, кашель, повышенная утомляемость и изменения в восприятии запахов.

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы, на которые нужно обращать внимание. При появлении нескольких из них в ведомстве советуют незамедлительно обращаться к врачам.

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Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

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#роспотребнадзор
#изменения
#симптомы
#коронавирус
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Кардиохирург Лысенко рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни
24 сентября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Jelena Stanojkovic

По словам завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского Андрея Лысенко, среди долгожителей нет людей с ожирением.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» кардиохирург рассказал, что ожирение негативно сказывается практически на всех областях жизни.
 
«Если у пациента ожирение, то заживление его ран будет хуже. Если у пациента после операции на сердце не заживают раны, это ужасно тяжелое осложнение», — рассказал Андрей Лысенко.
Ожирение сопровождается артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушается дыхание.  Любая операция несёт серьёзные риски.  
 
«Прооперировать аппендицит пациенту весом в 200 кг— тоже очень большая проблема. Тот же наркоз, та же искусственная вентиляция, та же рана, которая должна будет заживать», — подытожил Андрей Лысенко.
Ранее исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль помогает при похудении. Орех предотвращает нарушение обмена веществ и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Все испытуемые страдали от лишнего веса или ожирения. Каждый испытуемый прошел программу, длившуюся 10 месяцев, направлению на сброс веса. Участники разделились на две группы. Первая в качестве перекусов ела миндальные орехи, а вторая крекеры или мюсли.

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#здоровье
#врач
#больница
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Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет
Диетолог Соломатина: макароны и овсянка омолаживают людей старше 50 лет
24 сентября 2023, 16:20

Фото: iStock/semenovp

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что каждому 50-летнему человеку необходимо корректировать свой рацион, так как в этом возрасте у людей происходят необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению Соломатиной, из-а неправильного питания возникает избыточный вес и обостряются хронические заболевания. 

«Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Соломатина утверждает, что для «омоложения» организма подойдут такие продукты, как: крупы, кисломолочная продукция, хлеб со злаками, макароны твердых сортов и витаминные комплексы.

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#москва
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#продукция
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#заболевания
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Парикмахер Юнг рассказала, как часто нужно мыть голову
24 сентября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/IuriiSokolov

Парикмахер из Америки Эбби Юнг раскрыла оптимальную частоту мытья головы в TikTok.
«Лента. Ру» пишет, что блогерша с никнеймом abbeyyung (1,1 млн подписчиков) советует очищать волосы, ориентируясь на индивидуальные потребности и предпочтения. Парикмахер уточнила, что людям с кожей, склонной к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, необходимо мыть голову чаще.
 
«Иначе проблемы будут только усугубляться. Это ухудшит здоровье ваших волос», — рассказала Эбби Юнг.
А любителям мыть голову каждый день парикмахер порекомендовала наносить на пряди масло. Это поможет предотвратить повреждения, которые возникают из-за частого контакта с водой.
 
«В некоторых продуктах для волос есть кокосовое масло или силиконы, образующие барьер вокруг ваших локонов, который предотвращает проникновение воды», —рассказала Юнг.
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В Белгородской области мужчина чуть не лишился ноги из-за гипса

#волосы
#красота
#здоровье
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Доктор Мясников рассказал о пользе двух спиртных напитков
24 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto/millann

Продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам Александра Мясникова, пиво и вино снижает риски развития аневризмы аорты. Также полезны фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, а также нежирный сыр, чай, кофе и орехи.
 
К вредным продуктам Мясников относит мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. У мужчин риск развития аневризмы аорты повышает потребление большого количества соли.
 
«Генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония, сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием», —объяснил Мясников другие факторы риска развития аневризмы аорты.
Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией. Специалисты призывают не употреблять успокоительные препараты и тем более сильные антидепрессанты, а просто сменить свой рацион питания, добавив в него несколько новых продуктов. 

Первым таким продуктом являются бананы. В этом фрукте содержится витамин В6, который способствует укреплению нервной системы, а значит и снижению уровня стресса.

Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки.

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#алкоголь
#здоровье
#новости
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Инфекционист Поздняков заявил о низком иммунитете россиян перед новым штаммом COVID
Инфекционист Поздняков: антитела к COVID не спасают от штамма «Пирола»
24 сентября 2023, 11:28

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что перед новым штаммом коронавируса «Пирола» россияне практически беззащитны. Об этом сообщает URA.RU.
По мнению Позднякова, коронавирусные антитела не сдерживают заболевание. Инфекционист считает, что на данный момент необходима нужна вакцина, которая будет актуальной против новых штаммов. Он пояснил, что новые варианты коронавируса значительно отличаются от всех первых штаммов. 

«На сегодня это совершенно разные вирусы, и антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов», — рассказал Поздняков.

Врач подчеркнул, что теперь для всех людей есть риск развития постковидного синдрома. 

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#врач
#вакцина
#коронавирус
#антитела
#вирусы
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Стоматолог Мелехова рассказала, сколько нужно жевать жевательную резинку
23 сентября 2023, 19:03

Фото:istockphoto/insta_photos

Жевательную резинку нужно жевать после еды и не более 15 минут.
Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.
 
«Жевательная резинка приносит пользу, когда жуем первые 15 минут после еды. Она позволяет убрать остатки пищи, стимулирует выработку слюны, в которой содержатся минералы. Благодаря слюне снижается кариесогенная ситуация. Также убирает поверхностный налет»,- рассказала стоматолог.
Вред жевательная резинка может нанести пищеварению. При жевании на голодный желудок стимулируется выработка желудочного сока, который раздражает слизистую оболочку желудка, а также способен усугубить ситуацию с гастритами и язвами.

Стоматолог-терапевт Людмила Шемякина рассказала, что при выборе жевательной резинки нужно внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
 
23 сентября в мире отмечается День рождения жевательной резинки. Её производство наладил американец Джон Кертис в 1848 году.

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#зубы
#здоровье
#стоматолог
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В Белгородской области мужчина чуть не лишился ноги из-за гипса
23 сентября 2023, 17:41

Фото: Istockphoto/vladans

В Белгородской области следователи контролируют ситуацию с мужчиной, который едва не потерял ногу из-за гипса.
Бел.Ru пишет, что житель города Строитель обратился в Яковлевскую больницу. Он сломал 3 пальца на ноге. Медработники наложили пострадавшему гипс. Спустя некоторое время у мужчины поднялась температура. А потом выяснилось, что под гипсом нога начала гнить.

Вместе с женой россиянин обратился в городскую больницу Белгорода. Там сказали, что если бы они приехали чуть позже, «ногу пришлось бы ампутировать».
 
В Следственном комитете проводят проверку.

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#белгород
#здоровье
#больница
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