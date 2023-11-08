Более 2,7 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа

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В Санкт-Петербурге вакцинировано от гриппа более 2,7 млн жителей, а для достижения коллективного иммунитета необходимо привить ещё 10% населения города. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.
«Именно вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа. Она рекомендуется всем, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профриска – медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Эргашев.
Он также отметил, что для удобства граждан продолжат работу мобильные пункты вакцинации от гриппа, которые можно найти у станций метро, а также в некоторых торговых центрах.
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