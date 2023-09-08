Более 3 млн человек планируют привить от гриппа в Петербурге в этом году

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«Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой рекомендовано охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности тех, кто относится к группам риска. Ежегодно в нашем городе от гриппа прививаются до 60% населения. В 2023 году планируется привить 3 240 тыс. человек, что составит 60%», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Калинина.
Такие меры нужны для того, чтобы не допустить эпидемии вируса.
При появлении симптомов гриппа следует вызывать скорую помощь.
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