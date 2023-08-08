Более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье с начала года

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московской области проводят комплексную работу по оснащению стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами.
Так, реализуется 3-летняя программа замены устаревшей аналоговой техники на цифровую, и открываются новые кабинеты там, где прежде их не было.
«Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и 2 флюорографа на сумму более 570 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.
«Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз», —рассказал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц.Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
Время проведения обследования на цифровом аппарате значительно ниже, чем на аналоговом, а также результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
Оба аппарата уже используются при проведении обследований пациентам.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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