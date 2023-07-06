Более 35 тыс детей прошли в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг

Фото: Минздрав МО
Неонатальный скрининг в Подмосковье по расширенной схеме прошли уже более 35 тыс детей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В начале года в регионе расширили перечень исследований, проводимых новорождённым в рамках неонатального скрининга. Младенцев обследуют в первые дни жизни, чтобы на ранней стадии выявить генетические заболевания.
Для исследования из пятки новорождённого берут кровь. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист и разъясняет им дальнейшие действия.
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«Исследование на 36 генетических заболеваний позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать наблюдение у узкопрофильных врачей. Всего с начала года в регионе обследовали уже более 35 тыс новорождённых», – пояснила Стригункова.
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Лора Луганская