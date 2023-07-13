Более 40 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В 2023 году диспансеризацию прошли свыше 40 тысяч жителей городского округа Химки.
Кабинеты для бесплатного прохождения диспансеризации работают во всех учреждениях Химкинской областной больницы, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
Жители Химок могут пройти диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и осуществляемых в отношении определённых групп населения.
В рамках диспансеризации у пациентов проводят забор крови на общий анализ, ЭКГ, исследуют объем выдыхаемого воздуха и проводят другие обследования. В зависимости от возраста или вследствие перенесенных заболеваний могут назначают дополнительные обследования. По итогам осмотра при необходимости назначают курс лечения.
Среди химкинских трудовых коллективов, прошедших диспансеризацию, сотрудники транспортно-логистической компании «МГМ Логистик».
Пройти диспансеризацию можно по будням и в субботу в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, на региональном портале госуслуг или непосредственно в поликлинике через инфомат.
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«Регулярно для трудовых коллективов округа организовываем диспансеризации, где врачи Химкинской областной больницы проводят комплексные обследования. Кроме того, каждый житель может проверить свое здоровье совершенно бесплатно по воскресеньям в парке Толстого. Для этого необходим лишь полис ОМС и паспорт», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и осуществляемых в отношении определённых групп населения.
В рамках диспансеризации у пациентов проводят забор крови на общий анализ, ЭКГ, исследуют объем выдыхаемого воздуха и проводят другие обследования. В зависимости от возраста или вследствие перенесенных заболеваний могут назначают дополнительные обследования. По итогам осмотра при необходимости назначают курс лечения.
Среди химкинских трудовых коллективов, прошедших диспансеризацию, сотрудники транспортно-логистической компании «МГМ Логистик».
«Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому сразу приняли предложение от администрации городского округа Химки и прошли диспансеризацию. Врачи химкинской областной больницы помогли нам это организовать. Сегодня приехали 29 человек – это примерно половина коллектива, для остальных сотрудников будем организовывать дополнительно», — сообщил генеральный директор «МГМ Логистик» Денис Беляев.Все жители Химок старше 18 лет имеют возможность прохождения бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления.
Пройти диспансеризацию можно по будням и в субботу в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, на региональном портале госуслуг или непосредственно в поликлинике через инфомат.
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Алиса Сергиенко