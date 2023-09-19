Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе. 

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
«В планах у нас проведение дней диспансеризации не только в Дмитрове, но и Яхроме, а также других крупных населённых пунктах округа, чтобы сделать диспансеризацию максимально и удобной, и доступной для всех, кто хочет её пройти», — рассказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.
«Маме это просто физически необходимо, чтобы дальше получать лекарства по заболеваниям, то пришли. Организовано всё хорошо, всё удобно, а медики, когда видели, что мама незрячая — сразу подходили, чтобы помочь нам. Словом, впечатления самые хорошие», — рассказала жительница деревни Абрамцево Ксения Павлюк.Для проведения диспансеризации было задействовано более 30 медиков из областной больницы.
Все результаты исследований жители смогут увидеть в личном кабинете на портале госуслуги.
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