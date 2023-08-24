Более 42 тыс. доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Несмотря на сезон отпусков, доноры активно посещают учреждения службы крови. Кроме того, регулярно проходят выездные донорские акции — с начала года уже более 200, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Так, с начала года донорами крови и ее компонентов стали уже более 42,4 тыс. человек — это количество имеет тенденцию к росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Светлана Стригункова.
Донорская кровь и её компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорождённым.
Головное учреждение Службы крови в Подмосковье – Московский областной центр крови. Доноров принимают там без выходных с 8 до 14 часов.
Адрес службы – Москва, ул. Металлургов, 37А, её сайт. Позвонить в координационный центр донорства крови можно по телефону 8 (495) 305 77 00.
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