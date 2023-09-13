Более 450 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«На данный момент вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью воспользовались более 450 тысяч человек», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.
Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».
В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.
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