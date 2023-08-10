Более 450 вылетов выполнила санавиация в Подмосковье с начала 2023 года

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Санитарная авиация осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Благодаря системе «Ночной старт», вылеты осуществляются даже в тёмное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Читайте также:
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