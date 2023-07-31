Более 5 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья за лето

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».
29 и 30 июля, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 21 парке региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В эти выходные акция проходила в парках Ленинского округа, Подольске, Щёлкове, Коломне, Химках и других муниципалитетах.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
Читайте также:
Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований.
Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа.
Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втрое.
В эти выходные акция проходила в парках Ленинского округа, Подольске, Щёлкове, Коломне, Химках и других муниципалитетах.
«Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. С начала лета жители Подмосковья могут проверить здоровье в парке – то есть, не посещая поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже более 5 тыс. человек», - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также:
Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований.
Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа.
Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втрое.
Алиса Сергиенко